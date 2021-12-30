Украинка и иностранец попытались попасть на одесский паром с поддельным COVID-сертификатом

Муж и жена пытались выехать из Украины с фейковыми документами о вакцинации. Их разоблачили пограничники в паромном пункте пропуска в Одесской области.

Молдаванин и украинка планировали пересечь госграницу в "Орловке". Однако попасть на паром им помешали поддельные сертификаты вакцинации.

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Проверка на границе

Пограничники сразу обнаружили подделку. В этом им помогла система SafeBorder, которую используют во всех пунктах пропуска Украины.

Впоследствии правоохранители связались и с врачом, чье имя и подпись стояли в документе. Медицинский работник заявил, что печать и подпись на сертификате – не его.

Поэтому семейная пара призналась, что COVID-сертификат ненастоящий. Они купили поддельный документ, чтобы не делать прививки от коронавируса.

Система SafeBorder

. Нарушителям инкриминируют использование фейковых документов, сообщение об этом направили в полицию. Супругам грозит 119 тысяч гривен штрафа, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет.

В Госпогранслужбе запустили электронную проверку сертификатов вакцинации в сентябре 2021 года. SafeBorder помогает точно определить, действительно ли у граждан есть документы:

о вакцинации от COVID-19;

отрицательный ПЦР-тест;

или справка о выздоровлении.

Систему разработали в сотрудничестве с Минцифрой, Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел. Это позволило автоматизировать проверку документов по базам данных.

В пунктах пропуска действует система SafeBorder / Фото Госпогранслужбы

Каждый сертификат имеет уникальный идентификатор и QR-код. Для проверки достаточно лишь просканировать его и подождать результат.

Поддельные COVID-сертификаты в Украине: последние новости

Работницу сельской школы на Ровненщине будут судить за использование фейкового сертификата о вакцинации. Женщина купила его за 500 гривен.

На подделке документа поймали и экс-нардепа Надежду Савченко, которая таким образом пыталась попасть в Украину.

Киевского полицейского и медработницу уличили в изготовлении фальшивых COVID-сертификатов. Благодаря бизнесу они заработали миллион гривен.

Смотрите сюжет 24 канала о фейковых COVID-сертификатах в Украине: видео