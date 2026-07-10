В Одессе прогремела серия взрывов

Одесса подверглась российскому ракетному удару. В городе раздалось сразу несколько взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

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Что известно о взрывах в Одессе?

В пятницу, 10 июля, Россия нанесла ракетный удар по Одессе. По сообщениям Воздушных сил, в направлении города двигалась скоростная цель. Мониторинговые каналы добавили, что предварительно враг применил управляемые авиационные ракеты.

Пока официальной информации о возможных последствиях нет, однако угроза для города продолжается до отбоя.

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Отметим, что вечером 9 июля российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате обстрела вспыхнул пожар на территории одного из промышленных предприятий. На месте работали спасатели и другие службы, ликвидировавшие последствия атаки. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Напомним, Россия не прекращает террор украинских городов. В ночь на 10 июля Россия атаковала Украину 137 беспилотниками разных типов, в том числе дронами "Шахед", "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и имитаторами "Пародия".

Силы ПВО обезвредили 114 вражеских дронов, однако зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение обломков в четырех местах. Дроны запускали из Орла, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарска и временно оккупированной Донбасса.

В Харьковской области в результате атаки российского FPV-дрона погибла 57-летняя женщина, которая была последней жительницей села Токаровка Вторая. Она получила тяжелые ранения во время движения по дороге между Прудянкой и Цуповкой. Пострадавшую госпитализировали, однако медики не смогли спасти ей жизнь.