Инцидент произошел 10 января вечером. Молодые люди разбили стекло на входной двери в здание и ворвались в дом.

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Ограбление пенсионерки

Известно, что подростки ударили хозяйку и угрожали ей ножом. Таким образом они заставили 64-летнюю женщину отдать им деньги и золотую цепочку.



Подростки с иностранцем ограбили учительницу на Одесщине / Фото полиции Одесской области

После того, как нарушители вышли из дома, пострадавшая обратилась в полицию. Всех троих оперативно задержали: ребят в возрасте 16 и 17 лет и 29-летнего иностранца из Центральной Азии.

Нападение на учительницу

По информации следствия, злоумышленники имели общую родственницу. Решили совершить ограбление, потому что хотели быстро заработать.

Жестокости ситуации добавляет то, что подростки раньше были учениками женщины, на которую напали. По специальности она – учительница.



Бывшие ученики обокрали пенсионерку / Фото полиции Одесской области

Иностранец также имел знакомых с пострадавшей.

В полиции открыли дело по факту разбоя и проникновения в жилище. Трем задержанным грозит от 7 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Разбой на почте

Другой случай ограбления произошел недавно в Хмельницкой области. В отделении "Новой почты" мужчина распылил слезоточивый газ на девушку, которая обслуживала клиентов.

Он украл посылку с украшением, которое стоило 54 тысячи гривен. Злоумышленником оказался 17-летний парень, которого уже задержали.

Ему сообщили о подозрении по разбою с насилием. Пострадавшая получила химические ожоги лица.

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