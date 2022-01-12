Інцидент трапився 10 січня ввечері. Молодики розбили скло на вхідних дверях до будівлі та вдерлися в оселю.

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Пограбування пенсіонерки

Відомо, що підлітки вдарили господиню та погрожували їй ножем. У такий спосіб вони змусили 64-річну жінку віддати їм гроші та золотий ланцюжок.



Підлітки з іноземцем пограбували вчительку на Одещині / Фото поліції Одеської області

Після того, як порушники вийшли з будинку, постраждала звернулася в поліцію. Усіх трьох оперативно затримали i хлопців, віком 16 та 17 років і 29-річного іноземця з Центральної Азії.

Напад на вчительку

За інформацією слідства, зловмисники мали спільну родичку. Вирішили вчинити пограбування, бо хотіли швидко заробити.

Жорстокості ситуації додає те, що підлітки раніше були учнями жінки, на яку напала. За фахом вона – вчителька.



Колишні учні обікрали пенсіонерку / Фото поліції Одеської області

Іноземець також мав знайомих із постраждалою.

У поліції відкрили справу за фактом розбою та проникнення у житло. Трьом затриманим загрожує від 7 до 12 років за ґратами із конфіскацією майна.

Розбій на пошті

Інший випадок пограбування стався нещодавно у Хмельницькій області. У відділенні "Нової пошти" чоловік розпилив сльозогінний газ на дівчину, що обслуговувала клієнтів.

Він викрав посилку з прикрасою, що коштувала 54 тисячі гривень. Зловмисником виявився 17-річний хлопець, якого уже затримали.

Йому повідомили про підозру з розбої з насильством. Постраждала отримала хімічні опіки обличчя.

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