Враг не отступил и проводит воздушную разведку, – Одесская ОВА

В Одесской ОВ отметили, что ночь в областном центре прошла спокойно. Однако враг от Одессы не отступил: он проводит воздушную разведку и перегруппировывает корабли.

Об этом рассказал спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Диверсионные группы, сообщил он, пытаются продвигаться на территорию области.

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Но у нас есть хорошая контрдиверсионная работа, потому что есть люди, для которых наша земля является священным символом,

– добавил Братчук.

В Одесской ОВА настаивают, чтобы местные жители вели себя очень осторожно, особенно в районе пляжей. Особенно это касается тех мест, где написано: "Проход запрещен", рисковать точно не следует.

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