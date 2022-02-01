Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области 1 февраля. Подозрение служащему объявили еще 4 октября. С этого момента он был фигурантом расследования.

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Какое наказание грозит командиру

Мужчину будут судить по статье о небрежном отношении военнослужащего к службе, что причинило существенный ущерб. Также в материалах дела есть отметка "совершенно в условиях особого периода, кроме военного положения".

Если вину мужчины смогут доказать в суде, ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы. Альтернативное наказание эта статья не предусматривает.

Какие обвинения выдвинули прокуроры

Следователи установили, что в день, когда утонул танкер, служащий Морской охраны был на работе. Его судно тогда несло боевое дежурство в акватории Черного моря возле Одесского морского порта.

Правоохранители считают, что командир корабля пограничников знал об имеющихся нарушениях в танкере. Однако якобы не принял меры по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

В танкере обнаружили много нарушений

Следствие установило, что служащие Морской охраны проводили проверку Delfi. Во время нее было обнаружено сразу несколько нарушений. В частности, судно якобы пересекло границу Украины без необходимых документов. Также в нем было меньше необходимого количества экипажа – команда состояла из 3 вместо 5 человек.

Однако даже они были не слишком хорошо обеспечены. А ведь на судне заметили отсутствие топлива и провизии. А это согласно установленным нормам создавало предпосылки к угрозе жизни и здоровью членов экипажа.

Технических неполадок зафиксировали сразу несколько:

нетрудоспособность главных двигателей судна,

потеря одного из якорей,

нестабильно работающие системы связи,

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Пограничники не согласились с прокуратурой

Сразу после оглашения подозрения начальнику корабля Морской охраны, на это отреагировали в Госпогранслужбе. Именно ему подчиняется это ведомство.

Пограничники написали официальное обращение, в котором указали на определенные неточности в обнародованных данных следствия. В частности, они рассказали, что командир корабля принимал все возможные меры в соответствии с предоставленными ему полномочиями.

Пересечения границы фактически не было

Танкер находился на территории Украины под флагом Молдовы и, соответственно, пользовался свободой судоходства. Именно поэтому пересечения границы фактически не было. Следует отметить, что это предусмотрено нормами международного права.

При этом в ведомстве отметили, что следили за Delfi с тех пор, как он был в пределах территориальных вод Украины. А осмотрели судно сразу, когда СБУ предоставила Морской охране данные о возможной причастности к преступлению.

Не могли ничего поделать

Пограничники отмечают, что нарушения действительно были обнаружены. Однако они не касались пограничного законодательства. Соответственно, Госпогранслужба была почти бессильна в этой ситуации.

Об обнаруженных нарушениях немедленно проинформировали органы, у которых были полномочия заняться танкером:

Экологическую инспекцию;

Фискальную службу;

Администрацию морских портов;

Службу морского и речного транспорта;

СБУ и Национальную полицию.

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Только провели совещание

Впоследствии в порту "Южный" состоялось совещание всех структур, в которые обращались члены Морской охраны. Решение совещания было зафиксировано протоколом. Однако в нем не было упоминания о необходимости конкретных действий по буксировке судна и постановке его в ближайший порт. Следовательно, никаких поручений Морской охране не поступило.

Обратите внимание! Корабль Морской охраны был рядом с Delfi даже в момент, когда командир танкера подал сигнал бедствия. Пограничники сразу приготовились к спасению экипажа судна.

Главное об этой аварии танкера

Танкер Delfi сел на мель и затонул рядом с берегом Одессы еще осенью 2019 года.

Эксперты фиксировали утечку нефтепродуктов из танкера несколько раз.

Экологи не раз акцентировали на том, что недалеко от судна периодически находили мертвых дельфинов.

По оценкам экспертов, ущерб от загрязнения окружающей среды составил более 16 тысяч долларов. Эти средства впоследствии взыскали с компании-собственника.

Однако транспортировка танкера оказалась более дорогой. Она обошлась в 14 миллионов гривен.

Интересно, что это должен был сделать владелец танкера до апреля 2020 года, однако он этого не сделал. В конце июля ответственность за операцию по поднятию танкера взяло на себя государство.

Вероятно, это и было причиной того, что суд постановил: корабль перейдет в собственность Фонда госимущества.

Компания владелец Mister Drake PC пыталась обжаловать это решение. Однако это ходатайство быстро отклонили.

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