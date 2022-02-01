Про це повідомили в прокуратурі Одещини 1 лютого. Підозру службовцю оголосили ще 4 жовтня. Від тоді він був фігурантом розслідування.

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Яке покарання загрожує командиру

Чоловіка будуть судити за статтею про недбале ставлення військовослужбовця до служби, яке заподіяло істотну шкоду. Також у матеріалах справи є позначка "вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану".

Якщо вину чоловіка зможуть довести в суді, йому загрожує від 5 до 7 років в'язниці. Альтернативного покарання ця стаття не передбачає.

Які обвинувачення висунули прокурори

Слідчі встановили, що в день, коли потонув танкер, службовець Морської охорони був роботі. Його судно тоді несло бойове чергування в акваторії Чорного моря біля Одеського морського порту.

Правоохоронці вважають, що командир корабля прикордонників знав про наявні порушення у танкера. Проте нібито не вжив заходів щодо його затримання та конвоювання до найближчого порту.

У танкері виявили багато порушень

Слідство встановило, що службовці Морської охорони проводили перевірку Delfi. Під час неї виявили одразу кілька порушень. Зокрема, судно нібито перетнуло кордон України без необхідних документів. Також у ньому була менша за необхідну кількість екіпажу – команда складалася із 3 замість 5 осіб.

Проте навіть вони були не надто добре забезпечені. Адже на судні помітили відсутність палива та провізії. А це, відповідно до встановлених норм, створювало передумови до загрози життю та здоров'ю членів екіпажу.

Технічних неполадок зафіксували одразу кілька:

непрацездатність головних двигунів судна,

втрата одного з якорів,

не стабільно працюючі системи зв'язку,

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Прикордонники не погодилися з прокуратурою

Одразу після оголошення підозри начальнику корабля Морської охорони, на це відреагували в Держприкордонслужбі. Саме їй підпорядковується це відомство.

Прикордонники написали офіційне звернення, в якому вказали на певні неточності в оприлюднених даних слідства. Зокрема, вони розповіли, що командир корабля вживав усі можливі заходи відповідно до наданих йому повноважень.

Перетину кордону фактично не було

Танкер перебував на території України під прапором Молдови й, відповідно, користувався свободою судноплавства. Саме через це перетину кордону фактично не було. Слід зазначити, що це передбачають норми міжнародного права.

При цьому у відомстві зазначили, що стежили за Delfi відколи він був у межах територіальних вод України. А оглянули судно одразу, коли СБУ надала Морській охороні дані про можливу причетність до злочину.

Не могли нічого зробити

Прикордонники зазначають, що порушення справді були виявлені. Проте вони не стосувалися прикордонного законодавства. Відповідно, Держприкордонслужба була майже безсила в цій ситуації.

Про виявлені порушення негайно проінформували органи, які мали повноваження зайнятися танкером:

Екологічну інспекцію;

Фіскальну службу;

Адміністрацію морських портів;

Службу морського та річкового транспорту;

СБУ та Нацполіцію.

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Лише провели нараду

Згодом у порту "Південний" відбулася нарада всіх структур, до яких зверталися члени Морської охорони. Рішення наради було зафіксоване протоколом. Проте в ньому не було згадки про необхідність конкретних дій із буксирування судна й постановки його в найближчий порт. Відтак, жодних доручень Морській охороні не надійшло.

Зверніть увагу! Навіть у момент корабель Морської охорони був поряд із Delfi навіть у момент, коли командир танкера подав сигнал лиха. Прикордонники одразу приготувалися до порятунку екіпажу судна.

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