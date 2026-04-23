Скандал із ТЦК в Одесі: серед підозрюваних є поліцейський

23 квітня, 23:52
Софія Рожик
Основні тези
  • В Одесі затримали чотирьох військовослужбовців і дільничого поліцейського за підозрою в незаконному позбавленні волі та розбої.
  • Суд відправив підозрюваних під варту на 60 днів без права застави, при цьому їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

21 квітня в Одесі СБУ зловила чотирьох військовослужбовців Пересипського районного ТЦК та СП. Був і п'ятий затриманий – дільничий поліцейський Пересипського райвідділу.

23 квітня усім фігурантам обрали запобіжні заходи. Про це пише Суспільне та "Думська".

Що сказав дільничий у залі суду?

Усім підозрюваним інкримінують дві статті Кримінального кодексу:

  • незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за обтяжувальних обставин;
  • розбій, вчинений групою осіб із застосуванням насильства.

Довідково. Статті передбачають до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд їх відправив під варту на 60 днів без права застави, у тому числі поліцейського.

Відомо, що це 45-річний дільничий Сергій

Журналістам у залі суду він розповів, що потерпілий зазнав тілесних ушкоджень, коли його силоміць витягували з мікроавтобуса під час спецоперації. Підозрюваний у той момент перебував на задньому сидінні та нібито усе це бачив.

Сам він, як стверджує, не бив потерпілого, а лише накричав на нього.

Нагадаємо, що прокурор зазначила, що у потерпілого зламане ребро, наразі він у лікарні. Цей чоловік є добровольцем, учасником бойових дій і раніше був поранений на фронті.

У "Думській" стверджують, що цей скандал уже не перший епізод. Група нібито дізнавалася про фінансове становище людей і опрацьовувала їх, повідомила редакторка видання Анна Карцовнік в ефірі Radio NV.

Що відомо про скандал із ТЦК Одесі?

  • В Одесі СБУ 21 квітня затримали 5 людей, які входили до організованої групи та вимагали у громадян гроші за ухилення від мобілізації. В одного із чоловіків вони вимагали 30 тисяч доларів. В СБУ зазначали, що це була спланована операція, до якої залучили сторонню людину.

  • Також в СБУ розповідали, що до схеми міг бути причетний місцевий житель, який проходив службу в ТЦК і який підшуковував жертв.

  • У Сухопутних військах розпочали своє службове розслідування інциденту та усунули від виконання обов'язків начальників обласного та районного ТЦК в Одесі.

