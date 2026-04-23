Скандал із ТЦК в Одесі: серед підозрюваних є поліцейський

21 квітня в Одесі СБУ зловила чотирьох військовослужбовців Пересипського районного ТЦК та СП. Був і п'ятий затриманий – дільничий поліцейський Пересипського райвідділу.

23 квітня усім фігурантам обрали запобіжні заходи. Про це пише Суспільне та "Думська".

Дивіться також Після скандалу з Одеським ТЦК під варту відправили п'ять фігурантів: що вони розповідали у суді

Що сказав дільничий у залі суду?

Усім підозрюваним інкримінують дві статті Кримінального кодексу:

незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за обтяжувальних обставин;

розбій, вчинений групою осіб із застосуванням насильства.

Довідково. Статті передбачають до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд їх відправив під варту на 60 днів без права застави, у тому числі поліцейського.

Відомо, що це 45-річний дільничий Сергій.

Журналістам у залі суду він розповів, що потерпілий зазнав тілесних ушкоджень, коли його силоміць витягували з мікроавтобуса під час спецоперації. Підозрюваний у той момент перебував на задньому сидінні та нібито усе це бачив.

Сам він, як стверджує, не бив потерпілого, а лише накричав на нього.

Нагадаємо, що прокурор зазначила, що у потерпілого зламане ребро, наразі він у лікарні. Цей чоловік є добровольцем, учасником бойових дій і раніше був поранений на фронті.

У "Думській" стверджують, що цей скандал уже не перший епізод. Група нібито дізнавалася про фінансове становище людей і опрацьовувала їх, повідомила редакторка видання Анна Карцовнік в ефірі Radio NV.

Що відомо про скандал із ТЦК Одесі?