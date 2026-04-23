Після скандалу з Одеським ТЦК під варту відправили 5 фігурантів: що вони розповідали у суді

21 квітня в Одесі СБУ затримала військовослужбовців Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 23 квітня у Хаджибейському суді Одеси фігурантами обрали запобіжні заходи.

Про це повідомляє Суспільне та "Думська".

Який запобіжний захід обрано?

Підозрюваним, чотирьом військовослужбовцям ТЦК та одному поліцейському, інкримінують дві статті Кримінального кодексу:

незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за обтяжувальних обставин,

розбій, вчинений групою осіб із застосуванням насильства.

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба повідомила, що сторона обвинувачення наполягала на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Це пов'язано з ризиками переховування від слідства, впливу на потерпілого та перебіг розслідування.

Зрештою суд вирішив, що усі підозрювані перебуватимуть під вартою 60 днів без права застави.

Нагадаємо, що їм загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.

Що сказали підозрювані у суді?

Першим обрали запобіжний захід 28-річному військовослужбовцю ТЦК Олексію. Він заявив журналістам, що отримав наказ разом з іншими поїхати й забрати людину, яка була в розшуку. Він запевнив, що його група оповіщення грошей не брала і нікого не била.

Я два роки служив на третій лінії оборони. Я такого точно не робив. Моя група такого не робила. Ми жодного разу не брали грошей і не били людей. Мене так само забрали в армію. Я служив, як і всі. Вихідний був раз на десять днів, іноді його не було зовсім. Ми працювали зранку до пізньої ночі,

– сказав чоловік.

Адвокат затриманого просив відпустити його під заставу, бо раніше він не був судимий, має дружину та дитину.

Другий підозрюваний В'ячеслав 2000 року народження теж не згоден зі звинуваченням. Він твердив, що нічого не робив, не заштовхував потерпілого до автівки й не знав про гроші. Також, за його словами, у момент скоєння злочину він був в іншому авто та перевіряв чоловіка через систему "Оберіг".

"Я тільки з відпустки вийшов. І таке сталося: нам сказали поїхати за людиною, яка в розшуку, у якої підроблене УБД, і це все. І привезти його у військкомат. От ми коли почали їхати, ось це все сталося", – заявив той.

Його адвокат просив не відправляти в СІЗО, бо він наймолодший із підозрюваних і раніше не залучався.

Третій підозрюваний – 32-річний Максим. За його словами, він керував автомобілем. Чоловік теж не визнає, що вимагав гроші, і каже, що взагалі не бачив їх до моменту обшуку, а обставини затримання у нього викликають сумніви.

Я приїхав – була людина, ми її забрали. Ніяких розмов про гроші чи вимагання не було – це неправда. Потім він показав посвідчення УБД, ми перевірили його по базі, і щось не зійшлося – йому 24 роки. Далі прибігли люди в масках, нас поклали на асфальт. Я не чув жодних розмов про гроші й навіть не бачив їх – лише під час обшуку, коли мене підвели до машини. Тоді й подумав: "Ого, гроші". Щось тут не співпадає, тому прошу розібратися в цій ситуації,

– заявив чоловік.

Він також прокоментував травми потерпілого, зазначивши, що вони могли виникнути під час затримання. За його словами, самі підозрювані також постраждали.

До слова, прокурор під час засідання зазначила, що у потерпілого зламане ребро, наразі він у лікарні. Чоловік є добровольцем, учасником бойових дій і раніше отримав поранення на фронті.

"Чи було побиття з нашого боку – точно сказати не можу, адже я був за кермом і не бачив усієї ситуації", – додав чоловік.

Четвертий підозрюваний, 45-річний дільничий Сергій, заявив, що потерпілий зазнав травм, коли його витягували з мікроавтобуса під час спецоперації. За його словами, він був на задньому сидінні та бачив, як чоловіка силоміць утримували.

П'ятий підозрюваний – 40-річний військовослужбовець ТЦК Володимир. Цей чоловік не захотів журналістам коментувати події. Його адвокат заявив, що підзахисний боїться розправи.

Що відомо про затримання військовослужбовців ТЦК Одесі?