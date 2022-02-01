На скандального "слугу" Дмитрука став фігурантом кримінального провадження

Відкрили кримінальне провадження щодо бійки, яка трапилася в міськраді Одеси 25 січня. Підозрюваним у справі є нардеп від "Слуги народу" Артем Дмитрук.

Справу відкрили за тією ж статтею, про яку мовилося після інциденту. Тобто її розслідують як хуліганство пов'язане з опором представнику влади. Покарання за таке правопорушення становить від 2 до 5 років ув'язнення.

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Що наразі відомо

Детальніше про це розповіли журналістам анонімні джерела в прокуратурі. вони зазначили, що невдовзі нардепу мають оголосити підозру. Проте поки офіційного підтвердження цього не було.

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