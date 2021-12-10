Справа про розкрадання Одеси: арештували заступника Труханова

ВАКС ухвалив рішення про арешт віце-мера Одеси Олега Бриндака. Він є одним із головних фігурантів справи про розкрадання землі міста.

Обраний термін тримання під вартою – 60 днів. Цей період він має провести в слідчому ізоляторі. Однак також може внести заставу та вийти на волю з певними обмеженнями.

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Детальніше про рішення суду

ВАКС встановив розмір застави – 24 970 000 гривень. Раніше суд ухвалював аналогічне рішення щодо Бриндака. Проте тоді сума застави була майже 40 мільйонів. Ці гроші посадовець так і не вніс.

Які зобов'язання будуть, якщо вийде під заставу:

має приїжджати на першу вимогу до детективів НАБУ;

не може покидати Одесу, якщо не дозволять детективи, прокурор або суд;

змушений повідомляти про зміну свого місця проживання;

заборонено спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними; утримуватися від відвідування приміщень, які використовуються прокуратурою;

здати на зберігання свої закордонні паспорти.

Головне про це розслідування

Бриндака та 15 інших осіб підозрюють у масштабному розкраданні землі Одеси. Воно могло завдати державі збитки в розмірі 689 мільйонів гривень. Мовиться про заволодіння 6 земельними ділянками, на яких звели чи досі зводять багатоповерхівки. Перші 5 підозр у справі 6 жовтня підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Також у справі фігурують мер Одеси Геннадій Труханов, колишній прокурор області Олег Жученко, місцевий олігарх Володимир Галантернік і багато інших. Коли доходить до обрання запобіжного заходу, кожного з фігурантів цієї справи відпускають під заставу.

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