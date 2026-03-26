Стрілянина в Одесі: двоє поліцейських перебувають у вкрай важкому стані
- Чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів та втік з місця події.
Унаслідок стрілянини в Одесі 25 березня поранень зазнали двоє патрульних поліцейських. Наразі вони перебувають у вкрай важкому стані в лікарні.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Що відомо про стан поліцейських після стрілянини в Одесі?
У поліції зазначили, що медики надають необхідну допомогу постраждалим від стрілянини патрульним, а також проводять усі можливі та неможливі заходи для порятунку життя постраждалих.
Самі поліцейські зазнали поранень під час перевірки документів ввечері 25 березня в одного з водіїв в Одесі. Раптово чоловік відкрив вогонь по патрульних з автомата та втік з місця події.
Які деталі стрілянини в Одесі 25 березня?
Про стрілянину стало відомо ввечері 25 березня. Одеські телеграм-канали писали, що в поліцейських стріляв невідомий з білого жигуля. Також у мережі ширилися відео з місця події.
Після стрілянини поліція оголосила в місті операцію, щоб затримати нападника. Чоловік, який стріляв у патрульних, зрештою загинув під час затримання, коли застосував зброю проти спецпідрозділу КОРД.
У ДБР, своєю чергою, заявили, що перевіряють обставини загибелі чоловіка, який відкрив вогонь по патрульних поліцейських в Одесі. Саме тіло нападника знайшли за допомогою аеророзвідки.