На території консульства Росії в Одесі спалюють документи, – ЗМІ

На території російського консульства в Одесі почали спалювати якісь папери. Також звідти вивозять коробки, в яких, ймовірно, документи.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві телеграми. Там 22 лютого приблизно о 20 годині почали оприлюднювати одразу кілька відповідних відео.

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Детальніше про події під консульством

Першим про це написав телеграм "Ху***я Одесса". Якраз там і оприлюднили записи завантаження коробок в автомобіль.

Спалювання документів у російському консульстві: дивіться відео

На частині записів, які оприлюднили, помітне велике вогнище. А ось уже в записі телеграму "Курс Одесса" можна детальніше роздивитися, що відбувається. Там помітно, що один чоловік кидав у полум'я аркуші, а інший ходив із садовим знаряддям і поправляв ватру.

Слід зауважити, що цього ж дня Росія заявила про вивезення своїх дипломатів із України. Це пояснили тим, що нібито є "загроза їхній безпеці".