Це психологічні ходи, – в Одеській ОВА прокоментували ранкові обстріли міста
Ворожі кораблі зранку 21 березня обстріляли Одеси. Окупанти намагаються психологічно тиснути на жителів міста.
Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Повітряна тривога спрацювала приблизно за пів години до влучань.
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"Це – більше демонстративно-психологічні ходи російських кораблів", – наголосив Братчук.
Що відомо про обстріл
Як повідомив речник Одеської ОВА, постраждалих та жертв внаслідок обстрілів немає. Приблизно о 6:00 снаряди влучили у житлові будинки на морському узбережжі.
Окупанти пошкодили житловий комплекс та приватний будинок, деякі снаряди попали в землю.
Зауважимо, що зранку 21 березня в Одесі помітили 2 кораблі в акваторії Чорного моря.
В Одеській ОВА прокоментували обстріли в місті: дивіться відео