На узбережжі Одеси прогнозують шквальні вітри
Джерело:телеграм патрульної поліції Одещини
В Одесі та області 10 грудня прогнозують погіршення погоди. Пориви шквального вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів на секунду.
Поліція звернулася до одеситів з проханням бути обережними. Адже погоду прогнозують небезпечну.
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За даними гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та області очікується посилення вітру з поривами від 15 до 20 метрів на секунду,
– мовиться у повідомленні.
Поради від патрульних у негоду
- Не залишайте автомобілі біля дерев та білбордів;
- уникайте прогулянок під розлогими деревами, лініями електропередач та рекламними щитами;
- літнім людям, вагітним жінкам і дітям варто максимально обмежити перебування на вулиці.
Правоохоронці закликали одеситів звертатися на спецлінію 102 або до аварійних служб у разі надзвичайної ситуації.
Штормове попередження в Україні
10 грудня ДСНС оголосила І рівень небезпечності, жовтий, через небезпечні погодні умови в Україні. Так, ожеледицю прогнозують:
- у Київській,
- Вінницькій,
- Черкаській областях,
- північних регіонах.
Крім того, через сильний туман видимість становитиме 200 – 500 метрів.
Водночас у Карпатах – сніголавинна небезпека через сильні хуртовини. У високогір'ї Івано-Франківської області та східній частині Закарпаття варто бути обережним.
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Повний текст публікації патрульної поліції Одещини у телеграмі:
Увага!
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та області очікується посилення вітру з поривами від 15 до 20 метрів на секунду.
Будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці:
не залишайте автомобілі біля дерев та білбордів;
уникайте прогулянок під розлогими деревами та лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
літнім людям, вагітним жінкам і дітям радимо максимально обмежити перебування на вулиці.
У разі надзвичайної ситуації, одразу вертайтеся на спецлінію 102 або повідомляйте аварійні служби