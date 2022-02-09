Вогонь сягнув кількох метрів: на заправці в Одесі загорілися "Жигулі" – відео моменту
Джерело:"Одесса INFO"
На одній з АЗС в Одесі сталася пожежа в авто. Раптово загорілися "Жигулі", водій яких хотів заправитись.
Відео пожежі виклали очевидці в соцмережі 8 лютого ввечері. Вогонь раптово спалахнув у відсіку з двигуном.
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Загорілись "Жигулі"
Зранку 9 лютого у мережі з'явилося й відео з камер спостереження на самій заправці, що на Люстдорфській дорозі. Помітно, що коли автомобіль тільки під'їхав на АЗС, з-під капота почало диміти.
Пожежа в автомобілі на одеській заправці: дивіться відео
Водій завбачливо від'їхав на 2 метри від місця, де заправляють авто. За лічені хвилини розгорілася пожежа.
Стовп полум'я сягнув кількох метрів. На щастя, його оперативно ліквідували за допомогою вогнегасника, тож постраждали лише "Жигулі".
Пожежу в "Жигулях" оперативно загасили: дивіться відео
Випадок у Дніпрі
Інший випадок із пожежею в авто стався наприкінці січня в Дніпрі. Volkswagen на швидкості влетів у дерево, а згодом спалахнув.
Момент ДТП зафіксували міські камери відеоспостереження / Фото "Дніпро Зараз"
Інцидент стався біля торгового комплексу "Нагорка" орієнтовно о 4 годині ночі. Водія та пасажирку авто забрали медики.
Жителі Дніпра обійшлися травмами внаслідок удару Volkswagen об дерево. У пожежі ніхто не постраждав.