Ворог вдарив по багатоповерхівці в Одесі: загинули 3 людей, серед них – 2-річна дівчинка

Ударні дрони російської армії атакували Одесу вночі 6 квітня. У місті прогриміла серія вибухів. На жаль, не минулося без жертв.

Голова Одеської МВА Сергій Лисак та очільник ОВА Олег Кіпер проінформували про наслідки ворожого обстрілу Одеси.

Які наслідки масованого удару по Одесі?

Унаслідок нічної атаки загинули 3 людини. Це 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 року, та ще одна жінка 53 років.

Ще щонайменше 15 людей постраждали, з них 13 госпіталізовано. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – вагітна жінка, 7-місячний хлопчик, 2-річна дівчинка, двоє підлітків 17 та 18 років.

П'ятеро людей перебувають у важкому або дуже важкому стані, повідомив директор однієї з лікарень Денис Себов для "Новини.LIVE". Зокрема, 29-річний чоловік та 33-річна жінка – в опіковому відділенні з обширними опіками верхньої частини тулуба, голови та верхніх кінцівок.

У більшості постраждалих осколкові та вибухові поранення, а також отруєння продуктами горіння. За словами Себова, у 17-річного хлопця компресійний перелом хребта, а у 64-річної жінки – крововилив і струс мозку.

У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та 7 приватних будинків.

У Київському районі пошкоджено один багатоповерховий будинок, 5 приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

Що відомо про обстріл Одеси 6 квітня?

Повітряну тривогу в Одеській області у різних районах почали оголошувати ближче до 2 ночі 6 квітня. З моря летіли ударні безпілотники російської армії, про що попереджали Повітряні сили. О 3 ранку виникла загроза безпосередньо для Одеси.

В обласному центрі почали гриміти вибухи. О 03:29 голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив у телеграмі про перші наслідки атаки, яка виявилася масованою.

За його словами, попередньо, є влучання по житловій забудові та пошкодження у Київському й Приморському районах. Вже відомо про 5 постраждалих, вони госпіталізовані.

На 04:30 стало відомо про влучання у багатоповерхівку та серйозні руйнування там з 5 по 4 поверхи. Під завалами перебували люди.

Наслідки атаки на Одесу / Фото МВА

