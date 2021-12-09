Замінували пам'ятник Дюка в Одесі: що відомо поліції
9 грудня 2021 , 11:03
Джерело:поліція Одещини
До поліції Одеси 9 грудня надійшло повідомлення про загрозу вибуху пам'ятника Арману де Рішельє. Його негайно почали перевіряти спеціалісти.
Наразі правоохоронці зазначили лише те, що там може бути вибухівка. Туди спрямували не лише слідчих, а й кінологів і вибухотехніків.
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Вже не вперше "замінували"
Видання "Одесская жизнь" пише, що також повідомляли про вибухівку у пам'ятнику 5 грудня. Тоді туди теж прибуло багато фахівців, які почали перевірку.
Вони обстежували не лише сам постамент, а й Приморський бульвар. Згодом правоохоронці констатували, що жодної вибухівки не виявили.
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