Знайшли посеред дороги: в Одесі вантажівка на смерть збила жінку

На Одещині серед дороги знайшли 57-річну місцеву жительку без ознак життя. Співмешканець загиблої розповів, що чув, як біля неї загальмував великий транспорт, схожий на вантажівку.

Винуватець аварії одразу втік, не залишивши жодних слідів. ДТП сталася 21 листопада близько 18:30 у селі Бринівка Роздільнянського району.

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Деталі інциденту

Місцеву жительку знайшли мертвою з травмами, характерними для дорожньо-транспортної пригоди. Зі слів співмешканця загиблої, щойно жінка вийшла з двору, як він почув, що поряд загальмував схожий на вантажівку транспортний засіб і хутко поїхав геть.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці наразі намагаються розшукати причетного водія. Поліцейські звертаються до одеситів за допомогою. Адже, можливо, момент аварії хтось побачив.

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