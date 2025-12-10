На Одещині працює ППО
- У ніч на 10 грудня Одеська область зазнала атаки ударними дронами, в регіоні працювала ППО.
- Близько 30 дронів летять на область, повітряну тривогу оголосили о 22:03 9 грудня.
Росія продовжує атакувати Україну ударними дронами. У ніч на 10 грудня під ударом опинилася Одеська область.
Станом на 00.31 там працює ППО, передає 24 Канал з посиланням на моніторингові канали.
Що відомо про атаку на Одещину?
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили ще о 22:03 9 грудня. Об 00:19 10 грудня Повітряні сили повідомляли про рух дронів на Одесу та Чорноморське. Вже за кілька хвилин у регіоні працювала ППО.
Моніторингові канали зазначали, що на область летить близько 30 дронів. Особливо обережними радять бути жителям Вапнярки, Фонтанки, Поскота, Чабанки, Чорноморського та Одеси.
Російські атаки на Україну: останні новини
Під час нічної атаки на Україну 9 грудня росіяни запустили 110 ударних дронів. Українська ППО збила більшість безпілотників, однак є влучання на 9 локаціях.
Під прицілом ворога цієї ночі опинилася Запорізька область. Внаслідок російської атаки пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Вказується, що в підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю. В ДСНС зазначили, що на момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з рятувальників не постраждав.
Окрім цього, ввечері 8 грудня російські військові завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Начальник ОВА повідомив, що через пошкодження енергосистеми можливі непередбачувані відключення світла.