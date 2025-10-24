На Одещині прогриміли вибухи: область вперше атакували КАБи

На Одещині вдень 24 жовтня прогриміли вибухи. Область вперше атакували російські КАБи.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух на Одещині?

Повітряна тривога в Одеській області була оголошена о 13:22.

Повітряні сили попереджали про КАБ курсом на область.

КАБ в акваторії Чорного моря курсом на Південне/Очаків,

– писали там о 13:24, згодом попередивши також про небезпеку Чорноморське.

Гучно в області було о 13:32. За 5 хвилин пролунав відбій.

