Росія вгатила дронами по Одесі: у місті є пошкодження та пожежі

Увечері 12 лютого Росія запустила по Україні ударні дрони. Вибухи під час атаки почули в Одесі. Також відомо про наслідки атаки.

Про це повідомили в Одеській МВА.

Дивіться також Ворог вночі тероризував Київщину: в ОВА розповіли, які наслідки атаки

Які наслідки атаки на Одесу?

За даними очільника Одеської МВА Сергія Лисака, Росія 12 лютого вдарила по цивільній інфраструктурі Одеси. Зафіксовано влучання БпЛА у багатоповерховий будинок. Там пошкоджено квартиру, пожежі не було.

Крім того, понівечено об'єкт рекреаційної інфраструктури. Внаслідок атаки там спалахнули господарські споруди. Також пожежа виникла на території торговельного об'єкту у іншому районі міста.

Місцева влада уточнює інформацію про постраждалих.

Що відомо про вибухи у Одесі?

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 21:25 12 лютого. Пов'язана вона з загрозою атаки російських дронів.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих БпЛА курсом на Одесу. Вони прямували з акваторії Чорного моря.

Як повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, близько 22:31 у місті прогриміли перші вибухи.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що вибухи в Одесі були пов'язані з роботою ППО.

Увага, Одеса! Працює ППО. Прошу мешканців перебувати в безпечних місцях,

– закликав Кіпер.

Вже за кілька хвилин в Одеському районі пролунала ще серія вибухів, повідомило Суспільне. Водночас ПС ЗСУ інформують про російські БпЛА біля міста.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Які міста нещодавно атакувала Росія?