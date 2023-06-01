Не хотіли реєструвати шлюб: ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити компенсацію одностатевій парі

Європейський суд з прав людини 1 червня ухвалив рішення щодо порушення прав одностатевих відносин в Україні. Так , судовий орган зобов'язав нашу державу виплатити компенсацію українській ЛГБТ-парі, що хотіла офіційно зареєструвати шлюб в нашій країні.

Україна має виплатити кожному з заявників 5 тисяч євро грошової компенсації. Крім цього, наша влада має відшкодувати витрати на роботу адвокатів позивачів.

Дивіться також Чи бути в Україні реєстрованим партнерствам: Зеленський відповів на петицію

Україна має виплатити компенсацію ЛГБТ-парі

В Українській гельсінській спілці з прав людини зауважили, що одностатева пара Андрій Маймулахін та Андрій Марків ще з 2010 року проживають як партнери. Вже у 2014 році хлопці вирішили звернутися до Європейського суду з прав людини через неможливість узаконити свої стосунки в Україні.



ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити компенсацію ЛГБТ-парі / Скриншот 24 Каналу

Розглядаючи цю справу, суд встановив, що "із заявниками поводилися інакше, ніж із різностатевими парами", оскільки пара не мала жодного правового визнання та захисту. У судовому органі зазначили, що "їхня сексуальна орієнтація була єдиною причиною для відмови в укладанні шлюбу".

До того ж суд визнав, що таким чином Україна порушила дві статті Європейської конвенції з прав людини: статтю 8 про повагу до приватного і сімейного життя, а також статтю 14 про заборону дискримінації.

Врешті-решт, суд ухвалив рішення про виплату кожному з пари по 5 тисяч євро компенсації моральної шкоди. Самі хлопці пообіцяли, що віддадуть усю отриману від держави суму на потреби Збройних Сил України.

В Україні планують запровадити одностатеві партнерства

У березня 2023 року у Верховній Раді з’явився законопроєкт про цивільні партнерства для одностатевих та різностатевих пар. Він необхідний для того, щоб захистити права українських військових, оскільки деякі з них не можуть офіційно оформити свої стосунки через одну й ту ж стать.

Президент України зазначив, що робота над створенням в Україні реєстрованих партнерств уже ведеться. Він доручив це завдання міністерству юстиції.

Раніше український очільник заявив, що усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Однак він нагадав, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки й чоловіка, а в умовах воєнного стану Конституцію не можна змінити.

Рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковим для виконання Україною.