Зокрема, автор петиції підкреслив, що сьогодні пари, які не хочуть або не можуть оформити шлюб, не мають змоги отримати такі ж права, що й люди в шлюбі. Зокрема, мовиться й про представників ЛГБТ+, які також служать у війську нашої держави. Відповідь лідера України на петицію про "реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар" опублікували 26 травня.

До теми У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про цивільні партнерства

Робота над запровадженням реєстрованих партнерств ведеться

Передусім президент зазначив, що Україна "свідомо обрала рух назустріч європейським стандартам, основу яких складають три засадничі цінності Ради Європи – демократія, верховенство права та права людини".

Європейське право виходить з того, що повага та захист основоположних прав людини (передусім права на життя, свободу, особисту безпеку, заборона тортур, право на повагу до приватного та сімейного життя, заборона дискримінації) є основним обов’язком держави,

– зазначив Володимир Зеленський.

При цьому впровадження цих стандартів вимагає належного розуміння їх принципів та доктринальних підходів як з боку органів публічної влади, так і з боку суспільства.

Ще у 2022 році, після розгляду петиції щодо запровадження одностатевих шлюбів, президент звернувся до Кабміну з пропозицією опрацювати питання щодо запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства. Після цього уряд доручив Міністерству юстиції розробити та подати до Кабміну законопроєкт про:

усунення дискримінаційних положень, які можуть порушувати майнові та немайнові права партнерів, що не перебувають у шлюбі,

запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства.

Відтак Мін'юст, за словами Зеленського, наразі працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства. У ньому повинні бути визначені правові засади, порядок та наслідки державної реєстрації партнерства, правовий статус та особисті немайнові і майнові права партнерів, їхні обов’язки. І все це повинно бути запроваджено з урахуванням особливостей вже наявних правових інститутів.

Законопроєкт "Про інститут реєстрованих партнерств" опрацьовують

Також Володимир Зеленський прокоментував й законопроєкт народної депутатки Інни Совсун № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств". За словами лідера України він наразі перебуває на розгляді Комітету ВРУ з питань правової політики.

До низки його положень висловлені зауваження та пропозиції від профільних комітетів й уповноважених органів державної влади, які потребують доопрацювання задля забезпечення ефективності функціонування відповідного інституту,

– підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що оскільки в Україні єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада, то він звернувся до голови ВРУ "з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання". Ба більше, оскільки заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина вживає Кабмін, він звернувся й до Прем’єр-міністра України.

"Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції поінформують Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України", – зазначив президент Зеленський.