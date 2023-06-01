Не хотели регистрировать брак: ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию однополой паре
Источник:ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека 1 июня принял решение о нарушении прав однополых отношений в Украине. Так, судебный орган обязал наше государство выплатить компенсацию украинской ЛГБТ-паре, которая хотела официально зарегистрировать брак в нашей стране.
Украина должна выплатить каждому заявителю 5 тысяч евро денежной компенсации. Кроме этого, наши власти должны возместить расходы на работу адвокатов истцов.
Смотрите также Или быть в Украине регистрируемым партнерствам: Зеленский ответил на петицию
Украина должна выплатить компенсацию ЛГБТ-пары
В Украинском хельсинском союзе по правам человека отметили, что однополая пара Андрей Маймулахин и Андрей Марков еще с 2010 года проживают как партнеры. Уже в 2014 году ребята решили обратиться в Европейский суд по правам человека из-за невозможности узаконить свои отношения в Украине.
ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию ЛГБТ-паре / Скриншот 24 Канала
Рассматривая это дело, суд установил, что "с заявителями обращались иначе, чем с разнополыми парами", поскольку пара не имела никакого правового признания и защиты. В судебном органе отметили, что "их сексуальная ориентация являлась единственной причиной для отказа в заключении брака".
К тому же суд признал, что таким образом Украина нарушила две статьи Европейской конвенции по правам человека: статья 8 об уважении к частной и семейной жизни, а также статья 14 о запрете дискриминации.
В конце концов суд принял решение о выплате каждому из пары по 5 тысяч евро компенсации морального вреда. Сами ребята пообещали, что отдадут всю полученную от государства сумму на нужды Вооруженных Сил Украины.Обратите внимание! Решение Европейского суда по правам человека обязательно для выполнения Украиной.
В Украине планируют ввести однополые партнерства
- В марте 2023 года в Верховной Раде появился законопроект о гражданских партнерствах для однополых и разнополых пар. Он необходим для того, чтобы защитить права украинских военных, поскольку некоторые из них не могут официально оформить свои отношения через один и тот же пол.
- Президент Украины отметил, что работа над созданием в Украине регистрируемых партнерств уже ведется. Он поручил эту задачу министерству юстиции.
- Ранее украинский глава заявил, что все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Однако он напомнил, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а в условиях военного положения Конституцию нельзя изменить.