Не хотели регистрировать брак: ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию однополой паре

Европейский суд по правам человека 1 июня принял решение о нарушении прав однополых отношений в Украине. Так, судебный орган обязал наше государство выплатить компенсацию украинской ЛГБТ-паре, которая хотела официально зарегистрировать брак в нашей стране.

Украина должна выплатить каждому заявителю 5 тысяч евро денежной компенсации. Кроме этого, наши власти должны возместить расходы на работу адвокатов истцов.

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Украина должна выплатить компенсацию ЛГБТ-пары

В Украинском хельсинском союзе по правам человека отметили, что однополая пара Андрей Маймулахин и Андрей Марков еще с 2010 года проживают как партнеры. Уже в 2014 году ребята решили обратиться в Европейский суд по правам человека из-за невозможности узаконить свои отношения в Украине.



ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию ЛГБТ-паре / Скриншот 24 Канала

Рассматривая это дело, суд установил, что "с заявителями обращались иначе, чем с разнополыми парами", поскольку пара не имела никакого правового признания и защиты. В судебном органе отметили, что "их сексуальная ориентация являлась единственной причиной для отказа в заключении брака".

К тому же суд признал, что таким образом Украина нарушила две статьи Европейской конвенции по правам человека: статья 8 об уважении к частной и семейной жизни, а также статья 14 о запрете дискриминации.

В конце концов суд принял решение о выплате каждому из пары по 5 тысяч евро компенсации морального вреда. Сами ребята пообещали, что отдадут всю полученную от государства сумму на нужды Вооруженных Сил Украины.

В Украине планируют ввести однополые партнерства

В марте 2023 года в Верховной Раде появился законопроект о гражданских партнерствах для однополых и разнополых пар. Он необходим для того, чтобы защитить права украинских военных, поскольку некоторые из них не могут официально оформить свои отношения через один и тот же пол.

Президент Украины отметил, что работа над созданием в Украине регистрируемых партнерств уже ведется. Он поручил эту задачу министерству юстиции.

Ранее украинский глава заявил, что все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Однако он напомнил, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а в условиях военного положения Конституцию нельзя изменить.

Решение Европейского суда по правам человека обязательно для выполнения Украиной.