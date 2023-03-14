Соавторами законопроекта №9103 выступили 17 депутатов. Гражданское партнерство – это добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола.

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Что известно о законопроекте о гражданских партнерствах

Регистрируемое партнерство не является браком, а проживание лиц одной семьей не является зарегистрированным партнерством, если такой союз не зарегистрирован.

Депутаты считают, что полномасштабная война актуализировала этот законопроект. Это необходимо, прежде всего, чтобы защитить права украинских воинов, поскольку некоторые из них не могут официально оформить свои отношения, потому что их партнеры одного с ними пола.

Следовательно, в случае гибели или ранения у них нет юридической защиты.

После госрегистрации партнеры получают статус близких родственников. Отмечается, что регистрация партнерства будет проводиться после 10 дней со дня подачи соответствующего заявления, а расторжение возможно как по общему заявлению, так и по волеизъявлению одной из сторон.

Кстати! Зарегистрировать партнерства можно будет при отсутствии одного из лиц или вне органа регистрации актов гражданского состояния.

Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков в Украине

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах, права и свободы человека неотчуждаемы. Он напомнил, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а в условиях военного положения Конституцию нельзя изменить.

Однако, по словам президента, Кабинет министров нарабатывал варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.