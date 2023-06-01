Украина должна выплатить каждому заявителю 5 тысяч евро денежной компенсации. Кроме этого, наши власти должны возместить расходы на работу адвокатов истцов.

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Украина должна выплатить компенсацию ЛГБТ-пары

В Украинском хельсинском союзе по правам человека отметили, что однополая пара Андрей Маймулахин и Андрей Марков еще с 2010 года проживают как партнеры. Уже в 2014 году ребята решили обратиться в Европейский суд по правам человека из-за невозможности узаконить свои отношения в Украине.



ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию ЛГБТ-паре / Скриншот 24 Канала

Рассматривая это дело, суд установил, что "с заявителями обращались иначе, чем с разнополыми парами", поскольку пара не имела никакого правового признания и защиты. В судебном органе отметили, что "их сексуальная ориентация являлась единственной причиной для отказа в заключении брака".

К тому же суд признал, что таким образом Украина нарушила две статьи Европейской конвенции по правам человека: статья 8 об уважении к частной и семейной жизни, а также статья 14 о запрете дискриминации.

В конце концов суд принял решение о выплате каждому из пары по 5 тысяч евро компенсации морального вреда. Сами ребята пообещали, что отдадут всю полученную от государства сумму на нужды Вооруженных Сил Украины.

Обратите внимание! Решение Европейского суда по правам человека обязательно для выполнения Украиной.

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