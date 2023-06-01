Україна має виплатити кожному з заявників 5 тисяч євро грошової компенсації. Крім цього, наша влада має відшкодувати витрати на роботу адвокатів позивачів.

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Україна має виплатити компенсацію ЛГБТ-парі

В Українській гельсінській спілці з прав людини зауважили, що одностатева пара Андрій Маймулахін та Андрій Марків ще з 2010 року проживають як партнери. Вже у 2014 році хлопці вирішили звернутися до Європейського суду з прав людини через неможливість узаконити свої стосунки в Україні.



ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити компенсацію ЛГБТ-парі / Скриншот 24 Каналу

Розглядаючи цю справу, суд встановив, що "із заявниками поводилися інакше, ніж із різностатевими парами", оскільки пара не мала жодного правового визнання та захисту. У судовому органі зазначили, що "їхня сексуальна орієнтація була єдиною причиною для відмови в укладанні шлюбу".

До того ж суд визнав, що таким чином Україна порушила дві статті Європейської конвенції з прав людини: статтю 8 про повагу до приватного і сімейного життя, а також статтю 14 про заборону дискримінації.

Врешті-решт, суд ухвалив рішення про виплату кожному з пари по 5 тисяч євро компенсації моральної шкоди. Самі хлопці пообіцяли, що віддадуть усю отриману від держави суму на потреби Збройних Сил України.

Зверніть увагу! Рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковим для виконання Україною.

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