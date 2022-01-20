Анонім повідомив про "замінування" Офісу Президента: будівлю перевіряють

До правоохоронців 20 січня надійшло повідомлення про нібито замінування Офісу Президента. На місце вже прибули вибухотехніки, вони прочісують будівлю.

Поки що людей на Банкову не пропускають. ЗМІ написали про це, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, близько 16:30.

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ОП продовжує роботу

Спочатку повідомляли, що через це працівники Офісу Президента не можуть потрапити на свої робочі місця. Мовляв, вони змушені чекати, поки будівлю повністю перевірять на наявність вибухівки.

Втім, як повідомили 24 каналу джерела в ОП, відомство працює у штатному режимі. При цьому, неподалік Банкової помітили карету швидкої допомоги. Також поруч припарковані авто правоохоронців.

Вибухівки не знайшли

24 канал звернувся за коментарем до управління комунікації Нацполіції у Києві. Там підтвердили, що справді було повідомлення про замінування. Станом на 16:50 у будівлі все ще працюють відповідні служби. Іншими подробицями правоохоронці наразі поділитися не можуть.

На відео, яке оприлюдинили у телеграм-каналі "Київ LIVE", видно правоохоронців біля входу в ОП. При чому, за їхніми словами, на територію можуть потрапити лише ті, в якого є посвідчення працівника відомства.

Ситуація біля ОП: дивіться відео з телеграм-каналу "Київ LIVE"

Як пишуть в телеграм-каналі "Новини. LIVE", станом на 17:10 спеціалісти вже оглянули територію. Ніяких небезпечних предметів там не виявили.

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