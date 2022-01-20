Аноним сообщил о "заминировании" Офиса Президента: здание уже проверили

В полицию 20 января поступило сообщение о якобы заминировании Офиса Президента. На место сразу же прибыли взрывотехники и проверили здание.

Пока людей на Банковую не пропускают. СМИ написали об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах около 16:30.

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ОП продолжает работу

Сначала сообщалось, что из-за этого работники Офиса Президента не могут попасть на свои рабочие места. Якобы они вынуждены ждать, пока здание полностью проверят на наличие взрывчатки.

Впрочем, как сообщили 24 каналу источники в ОП, ведомство работает в штатном режиме. При этом неподалеку от Банковой заметили карету скорой помощи. Также рядом припаркованы авто правоохранителей.

Взрывчатку не нашли

24 канал обратился за комментарием к управлению коммуникации Нацполиции в Киеве. Там подтвердили, что действительно было сообщение о заминировании. По состоянию на 16.50 в здании работали соответствующие службы. Другими подробностями правоохранители пока поделиться не могут.

На видео, которое обнародовали в телеграм-канале "Киев LIVE", видны правоохранители возле входа в ОП. Причем, по их словам, на территорию могут попасть только те, у кого есть удостоверение работника ведомства.

Ситуация возле ОП: смотрите видео телеграм-канала "Киев LIVE"

Как пишут в телеграм-канале "Новости. LIVE", по состоянию на 17:10 специалисты уже осмотрели территорию. Никаких опасных предметов там не обнаружили.

Волна фейковых минирований в Украине

В январе по всей стране, в том числе и в Киеве, участились случаи фейковых минирований. Сначала в столице "заминировали" все школы, потом все аэропорты. Через несколько дней ситуация повторилась. В течение 12 января, например, "заминировали" 600 разных объектов в ряде городов. Ни в одном из этих случаев взрывчатки так и не нашли.

Служба безопасности Украины подчеркнула, что все "анонимные террористы" обязательно будут привлечены к ответственности. Правоохранителям уже удалось установить 300 "минеров", которые оставляли фейковые сообщения в течение 2021 года.