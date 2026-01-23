Росіяни просунулися на Донеччині, а українські війська – на сході Запорізької області: огляд ISW
- Російські війська просунулися на Слов'янському напрямку та в районах Добропілля, Покровська, і Новопавлівки, але не досягли підтвердженого прогресу на заході Запорізької області та Херсонському напрямку.
- Українські війська нещодавно досягли просування на сході Запорізької області та у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.
Російські війська продовжують наступати на українські землі. На жаль, на деяких напрямках ворог має просування.
Однак Сили оборони завдають відсічі окупантам. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Яка ситуація на фронті?
- 22 січня російські війська продовжували наступальні операції у невизначених районах Курської області та на півночі Сумщини, але не просунулися.
- Вони продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, на Куп'янському напрямку, у напрямку Борової, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Проте окупанти нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 січня, свідчать про те, що росіяни мали просування в Різниківці, що на схід від Слов'янська.
- Тоді як українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 січня, свідчать про те, що вони мали успіхи на південний схід Костянтинівки. Геолокаційні відеозаписи також вказують на те, що українські війська утримують опорні пункти, які російські війська обійшли, використовуючи тактику інфільтрації, на південному сході Костянтинівки, і, можливо, не втратили контроль над районом, в якому російські війська мали просування.
Огляд ситуації на фронті / Карти ISW
- Загарбники нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 січня, свідчать про те, що вони мали просування на північ від Дорожнього, що на південний схід від Добропілля.
- Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 січня, свідчать про те, що вони мали просування на південний схід від Гришиного (на північний захід від Покровська).
- Росіяни також нещодавно просунулися в напрямку Новопавлівки. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 січня, свідчать про те, що вони мали успіхи на південний захід від населеного пункту.
- Українські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 січня, вказують на те, що вони мали успіхи в центрі Зеленого, що на північ від Гуляйполя.
- Російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області 22 січня, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Окупанти також продовжували обмежені наземні атаки у невизначених районах Херсонського напрямку 21 та 22 січня, але не просунулися вперед.
Останні події на фронті: коротко про головне
Лінія фронту в Донецькій області залишається максимально нестабільною через постійні спроби окупантів просуватися. Зокрема російські війська намагаються невеликими групами проникнути до північних районів Покровська та Мирнограда. Однак Сили оборони продовжують утримувати позиції.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу розповів, що у ворога йде перегрупування як на Покровському, так і на Запорізькому напрямках. Наразі росіяни підтягують додаткові сили.
За його словами, противник має певні тактичні успіхи. Сіра зона розширюється, але українські військові ще мають можливість здійснювати логістику на цій ділянці. Стійкість фронту зберігається.