Росіяни просунулися на Донеччині, а українські війська – на сході Запорізької області: огляд ISW

Однак Сили оборони завдають відсічі окупантам. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Огляд ситуації на фронті / Карти ISW

Лінія фронту в Донецькій області залишається максимально нестабільною через постійні спроби окупантів просуватися. Зокрема російські війська намагаються невеликими групами проникнути до північних районів Покровська та Мирнограда. Однак Сили оборони продовжують утримувати позиції.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу розповів, що у ворога йде перегрупування як на Покровському, так і на Запорізькому напрямках. Наразі росіяни підтягують додаткові сили.