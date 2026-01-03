Росіяни просунулися поблизу Костянтинівки, українські війська – біля Слов'янська: огляд ISW

Однак українські війська протидіють ворогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

В Інституті вивчення війни розповіли про ситуацію на фронті / Карти ISW

У суботу, 3 січня, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, окупанти просунулися у Мирнограді, Покровську та Світлому на Донеччині.

Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в етері 24 Каналу розповів, що росіяни перебувають на околицях Костянтинівки, бої тривають у міській забудові. Ворог використовує тактику інфільтрації, так само як у Покровську, Мирнограді, а колись у Куп'янську.