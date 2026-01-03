Укр Рус
Росіяни просунулися поблизу Костянтинівки, українські війська – біля Слов'янська: огляд ISW
3 січня, 13:35
Росіяни просунулися поблизу Костянтинівки, українські війська – біля Слов'янська: огляд ISW

Надія Батюк
Основні тези
  • Російські війська не досягли значного прогресу на більшості напрямків, включаючи Сумську та Харківську області, а також на Куп'янському напрямку.
  • Українські війська утримували позиції або мали просування на напрямку Слов'янськ-Лиман, тоді як росіяни тактично просунулися в районі Костянтинівка-Дружківка.

Росіяни продовжують наступати на українські землі. На деяких напрямках вони мають просування.

Однак українські війська протидіють ворогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

  • Російські війська продовжували наступальні операції в Сумській області 1 та 2 січня, але не досягли підтвердженого прогресу.
  • Окупанти продовжували наступати на півночі Харківської області та на Куп'янському напрямку 1 та 2 січня, але не досягли підтвердженого прогресу.
  • Росіяни проводили наступальні операції на північ від Великого Бурлука поблизу Дегтярного, на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного та у напрямку Довгенького, на південний схід від Великого Бурлука поблизу Дворічанського та у напрямку Обухівки з 31 грудня по 2 січня, але не просунулися.

В Інституті вивчення війни розповіли про ситуацію на фронті / Карти ISW

  • Українські війська нещодавно утримували позиції або мали просування на напрямку Слов'янськ-Лиман.
  • Загарбники продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку 1 та 2 січня, але не просунулися вперед.
  • Однак російська армія нещодавно просунулася в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 січня, свідчать про те, що вона мала просування на північний захід від Олександро-Калиново (на південь від Костянтинівки).
  • Російські війська продовжували наступальні операції на Добропільському та Покровському напрямках 1 та 2 січня, але не просунулися вперед.
  • Окупанти продовжували наступальні операції поблизу самої Новопавлівки та на південь від Новопавлівки біля Філії 1 та 2 січня, але успіху не мали.
  • Ворог продовжував наступальні операції на Олександрівському напрямку 1 та 2 січня, але не просунувся.
  • Російські війська продовжували наступальні операції на напрямку Гуляйполя з 31 грудня по 2 січня, але просувань не мали.
  • Росіяни нещодавно просунулися на захід Запорізької області.
  • Російська армія продовжувала обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку 1 та 2 січня, але не просунулася вперед.

Коротко про головні події на фронті

  • У суботу, 3 січня, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, окупанти просунулися у Мирнограді, Покровську та Світлому на Донеччині.

  • Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в етері 24 Каналу розповів, що росіяни перебувають на околицях Костянтинівки, бої тривають у міській забудові. Ворог використовує тактику інфільтрації, так само як у Покровську, Мирнограді, а колись у Куп'янську.

  • Варто зауважити, що протягом 2025 року російські війська здійснили 61 390 штурмів позицій Сил оборони по всій лінії фронту, з них майже 70% припали на Донеччину.