Россияне продвинулись вблизи Константиновки, украинские войска – возле Славянска: обзор ISW
- Российские войска не достигли значительного прогресса на большинстве направлений, включая Сумскую и Харьковскую области, а также на Купянском направлении.
- Украинские войска удерживали позиции или имели продвижение на направлении Славянск-Лиман, тогда как россияне тактически продвинулись в районе Константиновка-Дружковка.
Россияне продолжают наступать на украинские земли. На некоторых направлениях они имеют продвижение.
Однако украинские войска противодействуют врагу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Какая ситуация на фронте?
- Российские войска продолжали наступательные операции в Сумской области 1 и 2 января, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Оккупанты продолжали наступать на севере Харьковской области и на Купянском направлении 1 и 2 января, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Россияне проводили наступательные операции к северу от Великого Бурлука вблизи Дегтярного, на северо-восток от Большого Бурлука вблизи Амбарного и в направлении Довгенького, на юго-восток от Большого Бурлука вблизи Двуречанского и в направлении Обуховки с 31 декабря по 2 января, но не продвинулись.
В Институте изучения войны рассказали о ситуации на фронте / Карты ISW
- Украинские войска недавно удерживали позиции или имели продвижение на направлении Славянск-Лиман.
- Захватчики продолжали наступательные операции на Северском направлении 1 и 2 января, но не продвинулись вперед.
- Однако российская армия недавно продвинулась в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 января, свидетельствуют о том, что она имела продвижение на северо-запад от Александро-Калиново (к югу от Константиновки).
- Российские войска продолжали наступательные операции на Добропольском и Покровском направлениях 1 и 2 января, но не продвинулись вперед.
- Оккупанты продолжали наступательные операции вблизи самой Новопавловки и к югу от Новопавловки у Филиала 1 и 2 января, но успеха не имели.
- Враг продолжал наступательные операции на Александровском направлении 1 и 2 января, но не продвинулся.
- Российские войска продолжали наступательные операции на направлении Гуляйполя с 31 декабря по 2 января, но продвижений не было.
- Россияне недавно продвинулись на запад Запорожской области.
- Российская армия продолжала ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении 1 и 2 января, но не продвинулась вперед.
Коротко о главных событиях на фронте
В субботу, 3 января, аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты продвинулись в Мирнограде, Покровске и Светлом в Донецкой области.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала рассказал, что россияне находятся в окрестностях Константиновки, бои продолжаются в городской застройке. Враг использует тактику инфильтрации, так же как в Покровске, Мирнограде, а когда-то в Купянске.
Стоит заметить, что в течение 2025 года российские войска совершили 61 390 штурмов позиций Сил обороны по всей линии фронта, из них почти 70% пришлись на Донецкую область.