Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, додавши, що окупанти проникають через шпарини в обороні. Потім вони закріплюються і до них підходять інші бійці.

Міські бої сьогодні значно складніші й така тенденція зберігається. Останнім часом наше командування віддає перевагу боєм поза містом, бо на відкритій місцевості простіше використовувати ті засоби ураження, які у нас компенсують нестачу піхоти. Насамперед це дрони.

"Але від цього не легше, бо бої в Костянтинівці, Покровську, Мирнограді – тривають. Також ворог лізе з півночі, з Лиманського напрямку. Куди саме він дійде – залишається складним питанням", – сказав Павло Лакійчук.

Характер бойових дій, який визначається силами противника й нестачею нашого особового складу, тепер передбачає утримання не населених пунктів, а територій поза та перед ними. Попри це, міста й села залишаються маркером успішності чи неуспішності оборони.

Очільник ГУР відвідав передові позиції спецпризначенців на Запоріжжі. Одразу виникають паралелі з його приїздом у Куп'янськ, після чого ситуація нормалізувалася. Варто зауважити, що Кирило Буданов виконує подвійну роль.

Він очолює аналітичну структуру, яка аналізує інформацію для Міноборони. Присутність очільника ГУР на конкретному напрямку свідчить про те, що ця ділянка заслуговує на окрему увагу,

– додав Лакійчук.

А з іншого боку – ГУР та його головний підрозділ є одним з найкращих спецназів Сил оборони. Буданов як військовик знає як спланувати операцію підрозділів спеціального призначення. Можливо, деякі з них ми побачимо.

Також треба звернути увагу, що Олександр Сирський постійно пересувається між Покровським та Гуляйпільським напрямками. Це говорить про важливість цих ділянок. Нам потрібно зламати тенденцію противника до просування.

За словами Павла Лакійчука, те, що відбулося у Гуляйполі – це навіть не проблема батальйону чи бригади, а значно вищого рівня. Адже мовиться про втрату керованості.

