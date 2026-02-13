Агресор просунувся одразу на двох важливих напрямках: огляд фронту та карти від ISW

Армія країни-агресорки, попри значні втрати, продовжує спроби просуватися на фронті. На лінії зіткнення станом на 12 – 13 лютого 2026 року зафіксовано низку змін, переважно з незначними окупаційних сил та локальними контратаками ЗСУ.

Певні спіхи мали обидві сторони. Про таке мовиться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Які ключові зміни на фронті?

На північному напрямку у Сумській області російські війська атакували в районі Сум, зокрема на північ від міста в напрямку Корчаківки та північний схід біля Юнаківки. Російські мілблогери стверджували про просування на південний схід від Олексіївки та південь від Юнаківки (північний схід від Сум), а також про українські контратаки в Краснопільському районі.

На Харківщині росіяни нещодавно дещо просунулися на північ від Зибиного, це підтверджено геолокаційними кадрами від 11 лютого. Атаки тривали також біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Графського, Стариці, Симинівки та в напрямку Охрімівки.

У напрямку Великого Бурлука наступи тривали 12 лютого біля Хатнього та Колядного, але підтверджених просувань не зафіксовано. На Оскільському напрямку поблизу Куп'янська росіяни продовжували наступи біля самого Куп'янська, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинівого та Ківшарівки, але без підтверджених успіхів.

Українські сили нещодавно незначно просунулися в напрямку Борової Харківської області – геолокація від 12 лютого показує просування в південній Богуславці (північ від Борової). Росіяни атакували біля Новоплатонівки, Новоєгорівки та Олександрівки.

У Донецькій області росіяни просунулися в Слов'янському напрямку. Так просування фіксуєтьсія в Никифорівці (південний схід від Слов'янська). Атаки тривали в районі Лимана, Закітного, Дронівки, Різниківки, Платонівки, Свято-Покровського та в напрямку Рай-Олександрівки.

У Костянтинівсько-Дружківському районі наступи тривали без підтверджених просувань, атаки біля Плещіївки, Іллінівки, Русин Яру, Софіївки.

На Добропільському, Покровському, Новопавлівському та Олександрівському напрямках росіяни продовжували атаки без суттєвих успіхів, хоча фіксувалися спроби інфільтрації (наприклад, південь від Дорожнього).

На Запорізькому напрямку (Гуляйполе) українські сили нещодавно просунулися, росіяни атакували біля Цвіткового, Терноватого, Добропілля, Дорожнянки, Залізничного, але без підтверджених просувань.

На Херсонському напрямку обмежені атаки без просувань. Загалом російські війська продовжують інтенсивні наступи на кількох напрямках, але більшість просувань – незначні або непідтверджені, тоді як ЗСУ проводять локальні контратаки та ефективно застосовують дрони й удари в тил.

