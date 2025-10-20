У суботу, 18 жовтня, американський корпус морської піхоти провів демонстрацію в таборі Кемп-Пендлтон у Каліфорнії з нагоди свого 250-річчя. Однак під час заходу трапився інцидент.

Частина охорони віцепрезидента США Джей Ді Венса потрапила під удар осколків снаряда, який передчасно здетонував. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Що відомо про інцидент з Венсом?

Осколки випущеного з гаубиці М777 під час демонстрації 155-міліметрового артилерійського снаряда поцілили в мотоцикл з кортежу Венса та автомобіль дорожньої патрульної служби Каліфорнії. Жоден офіцер не постраждав.

До слова, губернатор Каліфорнії та демократ Гевін Ньюсом розкритикував навчання та наказав перекрити ділянку автомагістралі Interstate 5 усупереч рекомендаціям військових, що вважали стрільби безпечними. Це спричинило значні затори на трасі, якою щодня користується близько 80 000 осіб.

Ми любимо наших морських піхотинців і вдячні Кемп-Пендлтону, але наступного разу віцепрезидент і Білий дім не повинні так легковажно ставитися до життя людей заради своїх марнославних проєктів,

– дорікнув Ньюсом.

Цікаво, що спершу прессекретар Венса відмовився від коментарів і направив журналістів до військових, які вже розпочали розслідування інциденту.

Натомість начальник прикордонного відділу патрульної служби Тоні Коронадо назвав ситуацію "незвичайною і тривожною", передає The Daily Beast. Він зазначив, що бойові стрільби над активними автомагістралями відбуваються нечасто.

Уже в неділю, 19 жовтня, Венс повідомив журналістам, що "чудово провів час" з морськими піхотинцями. "Вони були очевидно в захваті, і я теж був вельми в захваті", – сказав він дорогою назад до Вашингтона.

Що наразі відбувається в США?