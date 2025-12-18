Росія стягнула 710 тисяч: експерт розібрав, наскільки загрозливим є нарощування ворожих військ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни стягнули 710 тисяч солдатів на лінію фронту. Однак ця цифра є сталою і збільшувати її ворогу складно.

Про це 24 Каналу розповів директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зазначивши, що Україна має 2 варіанти, як ще більше нашкодити намаганням Москви збільшити чисельність армії. Зокрема, мовиться про фінансову складову.

Наскільки загрозливим є нарощування ворожих військ?

Директор Українського центру безпеки та співпраці пояснив, що цифра 710 тисяч росіян утримується постійно останнім часом. Важливо зазначити, що швидкість знищення окупантів та поповнення російської армії приблизно однакова.

В росіян були плани суттєво наростити угрупування. Однак вони не здатні ввести ще більшу кількість військ, тому така цифра тримається,

– підкреслив він.

Жмайло зауважив, що інформувати про такі цифри, зокрема західних партнерів, дуже важливо. Наприклад, на Покровському напрямку співвідношення сил є 1 до 6 не на користь України. Водночас важливо зазначити, що українські удари по території Росії зменшують можливість Кремля фінансувати свою армію. Москва змушена продавати свої золото валютні резерви, щоб мати гроші на війну.

Цифра російської армії буде сталою. Логіка проста – швидко знищити якомога більше окупантів на полі бою і щоб грошове забезпечення вбитого переходило до нового мобілізованого з меншою кількістю витрат,

– підсумував він.

ЗСУ знищують окупантів: коротко