Смертельна стрілянина на Черкащині: начальник поліції склав повноваження на час розслідування
- Начальник поліції Черкащини Олег Гудима тимчасово відсторонюється від обов'язків для забезпечення об'єктивності розслідування стрілянини, де загинули 4 працівники поліції.
- Відсторонення вимагали ветерани під час акції протесту, а сам Гудима висловив співчуття родинам загиблих та підкреслив важливість неупередженого розслідування.
Начальник Головного управління Нацполіції у Черкаській області вирішив тимчасово відсторонитися від виконання службових обов'язків. Це рішення він ухвалив задля об'єктивності на час розслідування стрілянини, у якій загинули 4 працівники поліції.
Він закликав діяти відповідально та неупередженно. Про це йдеться у заяві Олега Гудими.
Чому Гудима вирішив відсторонитись на час розслідування?
У зв'язку з стріляниною, яка відбулась 27 січня, Начальник Головного управління Нацполіції Олег Гудима прийняв рішення призупинити виконання службових обов'язків на час розслідування смертельної стрілянини.
Це моє виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування,
– йдеться у заяві.
Він висловив співчуття родинам, які потерпіли внаслідок трагедії. Та наголосив, що пам'ять про загиблих зобов'язує діяти дуже відповідально й неупереджено.
Що відомо про смертельну стрілянину на Черкащині?
- На Черкащині, 27 січня, поліціанти затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві. Натомість той відкрив вогонь, внаслідок чого загинуло 4 поліцейсьих та один поранений. Водночас їм вдалося ліквідувати й самого вбивцю.
- 59-річний підозрюваний у вбивстві поліцейських на Черкащині виявився колишнім військовослужбовцем. Після злочину він намагався переховуватися, одягнувши бронежилет і взявши автоматичну зброю.
- Натомість, у Черкасах відбулася акція протесту ветеранів, які вимагали прозорого та справедливого розслідування перестрілки. Учасники акції також закликали до звільнення керівника обласної поліції та заявили, що вийдуть на протест знову, якщо їхні вимоги проігнорують.