Лукашенко проголосив "рік миру": Данілов пояснив, який сигнал посилає посіпака Путіна
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 1 січня підписав перший новорічний указ. Поплічник Владіміра Путіна оголосив 2023 рік "роком миру".
Зазначається, що указ підписано "з метою консолідації білоруського народу, зміцнення у суспільстві ідей миру та творчої праці як головних умов розвитку білоруської держави", пише 24 Канал.
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У Білорусі зібралися просувати "мирні ініціативи"
2023 рік оголошено роком миру та творення. Відповідний указ №1 від 1 січня 2023 року підписав глава держави Александр Лукашенко,
– сказано в повідомленні.
В указі Лукашенка йдеться, що ключовими напрямами у 2023 році "будуть удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення, просування мирних ініціатив громадян та громадськості, сприяння міжконфесійному діалогу, що забезпечує мир та згоду у білоруському суспільстві, демонстрація переваг білоруської економічної моделі в умовах глобальної турбулентності, позиціонування творчої праці як головної умови розвитку білоруської держави"
Згідно з документом, це дозволить "зміцнити сприйняття Білорусі як острівця миру" та стане "білоруською відповіддю на мілітаризацію в європейському регіоні".
Данілов пояснив, що означає жест Лукашенка
Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону пояснив, що означає указ Лукашенка. Він наголосив, що участь Білорусі у війні проти України – це смерть білоруського режиму та тієї системи, яка побудована Лукашенком.
"Лукашенко це розуміє, тому в нього немає бажання воювати з Україною. Він розуміє, що отримає те саме, що отримала Росія, Путін та всі війська, які заходили в Україну, в тому числі з Білорусі", – сказав Данілов.
Що відомо про загрозу наступу Росії з Білорусі
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудні повідомив, що Росія готує 200 тисяч військових для нового наступу. За його словами, Росія може піти на Київ з Білорусі.
- Наразі Україна не фіксувала у Білорусі формування ударних груп для нового наступу. Аналітики схиляються до того, що наступ окупантів із Півночі не буде мати успіху.
- Причина в тому, що білоруські та російські війська навряд чи становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ. Крім того, у Росії виник дефіцит боєприпасів.
- За розвитком подій стежать на Заході. У Німеччині не виключають розширення участі Білорусі у військових діях Росії проти України. У США заявили, що роль Білорусі в російській агресії турбує Білий дім давно.
- Глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Росія виношує такі думки, проте, ні періодів, ні можливостей як це взагалі зробити у них немає.