Лукашенко провозгласил "год мира": Данилов объяснил, какой сигнал посылает приспешник Путина
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 1 января подписал первый новогодний указ. Приспешник Владимира Путина объявил 2023 год "годом мира".
Отмечается, что указ подписан "в целях консолидации белорусского народа, укрепления в обществе идей мира и творческого труда как главных условий развития белорусского государства", пишет 24 Канал.
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В Беларуси собрались продвигать "мирные инициативы"
2023 год объявлен годом мира и созидания. Соответствующий указ №1 от 1 января 2023 подписал глава государства Александр Лукашенко,
– сказано в сообщении.
В указе Лукашенко говорится, что ключевыми направлениями в 2023 году будут усовершенствование системы военно-патриотического воспитания населения, продвижение мирных инициатив граждан и общественности, содействие межконфессиональному диалогу, обеспечивающему мир и согласие в белорусском обществе, демонстрация преимуществ белорусской экономической модели в условиях глобальной турботы, позиционирование творческого труда как главного условия развития белорусского государства"
Согласно документу, это позволит "укрепить восприятие Беларуси как островка мира" и станет "белорусским ответом на милитаризацию в европейском регионе".
Данилов объяснил, что означает жест Лукашенко
Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона объяснил, что означает указ Лукашенко. Он подчеркнул, что участие Беларуси в войне против Украины – это смерть белорусского режима и системы, построенной Лукашенко.
"Лукашенко это понимает, поэтому у него нет желания воевать с Украиной. Он понимает, что получит то же самое, что получила Россия, Путин и все входившие в Украину войска, в том числе из Беларуси", – сказал Данилов.
Что известно об угрозе наступления России из Белоруссии
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия готовит 200 тысяч военных для нового наступления. По его словам, Россия может пойти на Киев из Белоруссии.
- Пока Украина не фиксировала в Беларуси формирование ударных групп для нового наступления. Аналитики склоняются к тому, что наступление оккупантов с Севера не будет иметь успеха.
- Причина в том, что белорусские и российские войска вряд ли составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление. Кроме того, у России возник дефицит боеприпасов.
- За развитием событий следят на Западе. В Германии не исключается расширение участия Беларуси в военных действиях России против Украины. В США заявили, что роль Беларуси в российской агрессии беспокоит Белый дом давно.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Россия вынашивает такие мнения, однако ни периодов, ни возможностей как это вообще сделать у них нет.