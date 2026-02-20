Росіяни зникли, – військовий поділився разючими змінами на фронті

На відтинку фронту від Гуляйполя до Тернуватого активність окупантів знизилась. Моральний душ ворога впав, що дозволяє українським бійцям проводити зачистки та просуватись туди, де б могли бути позиції противника.

Про це 24 Каналу розповів начальник відділу комунікацій 110 окремої механізованої бригади Іван Сєкач, зауваживши, що це відбулось на тлі відключення Starlink. Однак реальна причина зникнення росіян невідома.

Чому росіяни зникли на певних ділянках фронту?

Ще кілька тижнів тому на Олександрівському напрямку проводились активні штурми з боку противника. Однак згодом ситуація змінилась.

Росіяни зникли, активності майже немає. За один день наш FPV може побачити від 1 до 3 окупантів. Куди вони поділись – пояснити важко,

– наголосив він.

Водночас, за словами начальника відділу комунікацій, відчувається, що психологічно противнику стало важче. Нещодавно 4 окупантів взяли в полон 3 українських військових, але в ході перемовин українська сторона дозолила ворогу відійти без знищення. 3 росіян повернулись назад, а 1 – скинув з себе автомат і добровільно здався в полон. Це свідчить про те, що ворожу армію змушують воювати, вони не мають мети.

На тлі цього українські захисники проводять стабілізаційні дії, в цьому їм допомагає робот для розвідки сіл. В процесі зачистки сірої зони виявляється, що глибше по фронту ворога немає.

Де саме зник ворог: дивіться на карті

Ба більше, на зниження активності російської армії могло, зокрема, вплинуло відключення зв'язку Starlink. Однак повністю ворога це не відключило. Сєкач зазначив, що росіяни вже знайшли альтернативи супутникового зв'язку, тому й надалі можуть використовувати велику кількість дронів.

Зауважте! Водночас OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко переконаний, що українські військові досягли успіху біля Гуляйполя саме через те, що у ворога була дуже погана ситуація із комунікацією через відключення Starlink.

Що відомо про намагання ворога на цьому відтинку фронту?