"Совсєм нє смєшно": Скабєєва панікує від думки, що ЗСУ можуть отримати Taurus

Російська пропаганда знову починає розповідати про "червоні лінії", хоч і самі вважають, що вживати цей термін – смішно. Цього разу росіян обурила можливість передачі Україні ракет Taurus.

Власне, у самій Німеччині поки не поспішають передавати Україні ці ракети. Водночас кремлівські пропагандисти уже навіюють страх на своє суспільство, повідомляє 24 Канал.

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"Росію закошмарять"

Російські пропагандисти знову взялись за своє. Рупори Кремля почали згадувати "червоні лінії" через можливість поставки Україні далекобійних німецьких ракет Taurus.

Це насправді зовсім не смішно. Ті "Тауруси" долітають до "російського" Криму, дальність польоту – до 500 кілометрів. Передача Україні Taurus – це та сама "червона лінія", про яку незручно вже говорити. Але якщо її переступлять – нам втрачати нічого,

– зізналась Ольга Скабєєва.

Інші пропагандисти у студії Скабєєвої бояться, що Сили оборони їх просто "закошмарять", якщо отримають німецькі ракети. Начебто зараз у Росії живуть цілком собі спокійно.

Taurus для України: останні новини

У середу, 17 січня, відбулося засідання Бундестагу, на якому розглядали законопроєкт, який передбачає можливість передачі Україні ракет Taurus. На жаль, його не ухвалили – "проти" були 485 депутатів, "за" – 178. Зауважимо, що відповідну резолюцію внесла парламентська група ХДС/ХСС, лідер якої неодноразово закликав надати Україні Taurus. Через нерішучість він, зокрема, критикував канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес також розкритикував уряд Німеччини через відсутність рішень по Taurus. За його словами, ці ракети допомогли б ЗСУ нейтралізувати "масовість росіян", знищуючи для цього російські штаби та логістику.

Згодом депутат Бундестагу від керівної партії Йоганнес Арльт пояснив, чому німецький уряд ухвалив саме таке рішення. Він наголосив, що в Німеччини небагато цих ракет, а наростити виробництво поки що немає можливості. Крім того, Арльт підкреслив, що у Німеччини є обов'язки перед НАТО. Тож враховуючи усі ці фактори, на його думку, "розумніше не передавати" Україні ці ракети.