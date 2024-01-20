"Совсем не смешно": Скабеева паникует от мысли, что ВСУ могут получить Taurus

Российская пропаганда снова начинает рассказывать о "красных линиях", хотя и сами считают, что употреблять этот термин – смешно. В этот раз россиян возмутила возможность передачи Украине ракет Taurus.

Собственно, в самой Германии пока не спешат передавать Украине эти ракеты. В то же время кремлевские пропагандисты уже внушают страх на свое общество, информирует 24 Канал.

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"Россию закошмарят"

Российские пропагандисты снова взялись за свое. Рупоры Кремля начали упоминать "красные линии" из-за возможности поставки Украине дальнобойных немецких ракет Taurus.

Это действительно совсем не смешно. Те "Таурусы" долетают до "русского" Крыма, дальность полета – до 500 километров. Передача Украине Taurus – это та самая "красная линия", о которой неудобно уже говорить. Но если ее преступят – нам терять нечего,

– призналась Ольга Скабеева.

Другие пропагандисты в студии Скабеевой боятся, что Силы обороны их просто "закошмарят", если получат немецкие ракеты. Вроде бы сейчас в России живут вполне спокойно.

Taurus для Украины: последние новости

В среду, 17 января, состоялось заседание Бундестага, на котором рассматривался законопроект, предусматривающий возможность передачи Украине ракет Taurus. К сожалению, его не приняли – против были 485 депутатов, за – 178. Заметим, что соответствующую резолюцию внесла парламентская группа ХДС/ХСС, лидер которой неоднократно призывал предоставить Украине Taurus. Из-за нерешительности он, в частности, критиковал канцлера Германии Олафа Шольца.

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Годжес также раскритиковало правительство Германии из-за отсутствия решений по Taurus. По его словам, эти ракеты помогли бы ВСУ нейтрализовать "массовость россиян", уничтожая для этого российские штабы и логистику.

Впоследствии депутат Бундестага от руководящей партии Йоханнес Арльт объяснил, почему немецкое правительство приняло именно такое решение. Он подчеркнул, что у Германии немного этих ракет, а нарастить производство пока нет возможности. Кроме того, Арльт подчеркнул, что у Германии есть обязанности перед НАТО. Поэтому, учитывая все эти факторы, по его мнению, "умнее не передавать" Украине эти ракеты.