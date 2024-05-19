У чому основна колізія оновлення даних в ТЦК: пояснення юриста

В Україні 18 травня офіційно набув чинності новий закон про мобілізацію. Зокрема, військовозобов'язані громадяни повинні протягом 60 днів оновити дані в ТЦК.

Однак у колі юристів питання, з якого терміну починатиметься відлік для самостійного оновлення даних, викликало багато дискусій. Детальніше про це 24 Каналу розповів юрист Іван Карнаух.

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Коли почнеться відлік для самостійного оновлення даних

Як зазначив юрист, у законодавстві конкретно прописано, що дані потрібного оновлювати, з моменту оголошення указу Президента України про мобілізацію, але такий указ був підписаний ще 24 лютого 2022 року і кожен раз ця процедура продовжувалась.

Відбулася накладка – 14 травня втратив чинність попередній указ президента, а нові законодавчі зміни набирають чинності лише з 18 травня. Поки що немає роз'яснень, обіцяли, що буде окреме роз'яснення Кабінету Міністрів України про те, з якого саме періоду необхідно буде оновити дані,

– зауважив Карнаух.

Насамперед основні зміни стосуються того, що звузилося коло осіб, які мають право на відстрочку. Наприклад, особи, які мали чоловіка і дружину з третьою групою інвалідності втратили підставу, якщо така група інвалідності не внесена в перелік хвороб з ампутаціями, онкозахворюваннями тощо. Також було знижено призовний вік з 27 до 25 років.

Чи вистачить 60 днів та які нюанси із Резерв+

Зараз в мережі багато дискусійних питань щодо застосунку Резерв+, у якому дистанційно нібито запровадили можливість оновлення даних. Проте є нюанс, адже для того, щоб повністю виконати вимогу закону треба пройти військово лікарську комісію.

Резерв+ – український мобільний застосунок, що дає змогу військовозобов'язаним оновити свої облікові дані та отримати інформацію щодо себе в реєстрі "Оберіг". Виконує роль електронного кабінету для військовозобов'язаного. Реєстрація у застосунку є добровільною.

Крім того, щоб внести свої відомості до ТЦК та СП, який розміщений за місцем реєстрації, необхідно ще встановити їх належну правосуб'єктність й державну реєстрацію. За словами юриста, не всі ТЦК та СП мають державну реєстрацію, тому з цим виникають складнощі під час оновлення даних.

На думку Карнауха, ТЦК та СП не вистачить 60 днів, щоб обробити потік вхідних даних. Ця процедура передбачає наявність великого адміністративного ресурсу, зокрема має бути великий штат людей, які на постійній основі щодня повинні цим займатися.

Згідно з даними, приблизно 4,5 мільйони чоловіків віком від 18 до 60 років мають бути внесені в цю систему, але для того, щоб обробити дані потрібно максимально навантажувати систему,

– мовив юрист.

Через те, що змінами передбачено також нові види санкцій – збільшено розміри штрафів, запроваджено процедуру позбавлення права керування, це також потребує додаткового документального оформлення.

Вручення повістки

Також з'явився новий документ – вимога, яку надсилатимуть саме після повістки, якщо чоловік військовозобов'язаного віку її проігнорував. Раніше такий документ не фігурувала взагалі в чинному законодавстві.

Процедура вручення повістки майже не зазнала змін. Вона вважається врученою особисто під підпис особи. Далі, якщо особа не з'являється за викликом по врученій повістці, після цього може бути розпочато процедуру притягнення особи до адміністративної відповідальності,

– додав Карнаух.

Раніше для цього потрібно було складати протокол. Зараз це скасували й обов'язковість складання протоколу анульована. Є можливість одразу винести постанову, але для цього потрібно як мінімум забезпечити права особи на адвоката або захисника. Лише після цього як було винесено постанову, але особа не з'явилася для її складання, тоді ТЦК направляє за списком таких осіб у відповідні підрозділи Національної поліції, яка повинна здійснити превентивні заходи.

"Тобто виявити особу й лише після того, як поліція відзвітує в ТЦК про те, що заходи не дали результату, наприклад, особу не було фізично виявлено, то тоді на цьому етапі у ТЦК виникає право на звернення до суду з метою позбавлення права керування транспортними засобами", – сказав юрист.

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