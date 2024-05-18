Та чи вручають повістку у ЦНАПі після оновлення даних, відповіла директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай.

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"ЦНАПам таких повноважень не надавали"

Посадовиця зазначила, що після оновлення військовозобов'язаними даних при особистому прийомі у ЦНАПі повістки не видають.

Хочу підкреслити, що повістки видає ТЦК. І відправляти на ВЛК теж можуть виключно територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Нам як ЦНАПам таких повноважень не надавали,

– підкреслила Наталія Шамрай.

До речі, оновлення даних військовозобов'язаних – нова функція для ЦНАПів. Такими повноваженнями їх наділили тільки після того, як 18 травня набув закон про мобілізацію. Раніше в цих установах військовозобов'язані дані не оновлювали.

"Я наголошую на тому, що оновлення даних – це лише одна з функцій ЦНАПів. Тим часом ми надаємо 450 видів різних адміністративних послуг, і ми не припиняємо їх надавати й зараз", – додала директорка департаменту.

Як оновити дані у ЦНАПі

У Мінцифри повідомили, що розробили електронний функціонал для ЦНАПів, який значно спростить процес і розвантажить ТЦК.

Військовозобов'язаний приходить до ЦНАПу, надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Адміністратор вносить дані в електронну систему. Інформація автоматично підтягується в Оберіг. Заявник отримує витяг з печаткою та підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.