Якщо цього не зробити – будуть обмеження: що варто знати військовозобов'язаним за кордоном

Військовозобов'язані українці, які не оновили свої дані, з листопада не зможуть отримувати консульські послуги за кордоном. Хлопці, яким виповнилося 17 років, також повинні стати на облік.

Про це пише 24 Канал з посиланням на правила мобілізації.

Чи потрібно оновлювати дані військовозобов'язаним чоловікам, які перебувають за кордоном?

Українці 25 – 60 років мають оновлювати свої дані в ТЦК. Це правило діє для всіх, незалежно від місця перебування. Навіть ті чоловіки, які виїхали за кордон, матимуть обмеження, якщо про них немає інформації в ТЦК.

Так без пред'явлення військово-облікових документів чоловіки за кордоном тепер не зможуть оформити паспорт громадянина України, закордонний паспорт або отримати будь-які консульські послуги.

Оновити свої дані чоловіки за кордоном також мають в період 60 днів після набуття чинності закону. У когось вже з'явилася позначка "У розшуку". Для військовозобов'язаних за кордоном діють ті ж правила, що й для чоловіків в Україні – вони можуть сплатити штраф та оновити дані, зателефонувавши до ТЦК, або написавши на електронну пошту.

Також набув чинності законопроєкт №12076, який вносить зміни до військового обліку 17-річних. Тепер юнакам не потрібно проходити ВЛК, а ставати на огляд потрібно в той рік, коли виповнилося 17 років у період з 1 січня до 31 липня.

Варто зазначити! Громадяни України, які є військовозобов’язаними, оновлюючи свої персональні дані повинні вказати в ТЦК адресу проживання, контактні телефони, електронну пошту, місце роботи чи навчання, сімейний стан і військово-облікову спеціальність.

