Укр Рус
24 Канал Новини України Окупанти просунулися біля населених пунктів Донеччини та Дніпропетровщини: оновлення DeepState
31 серпня, 15:39
2

Окупанти просунулися біля населених пунктів Донеччини та Дніпропетровщини: оновлення DeepState

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Окупанти просунулися у Зарічному, Лиманська міська громада, Краматорський район, Донецька область.
  • Ворог просунувся поблизу Маліївки, Синельниківський район, Дніпропетровська область.

У DeepState оновили мапу бойових дій. За даними аналітиків, окупанти просунулися у Зарічному та поблизу Маліївки.

Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

Дивіться також ЗСУ мали просування на 2 напрямках, росіяни – на одному: огляд фронту та карти від ISW

Де просунулися загарбники?

Аналітики DeepState опублікували оновлення мапи бойових дій. За їхніми даними, російські загарбники просунулися біля двох населених пунктів Донецької області. 

Окупанти просунулися у Зарічному – селищі Лиманської міської громади Краматорського району Донецької області.

Оновлення DeepState: дивіться на мапі

Крім цього, ворог просунувся поблизу Маліївки – селі у Синельниківському районі Дніпропетровської області

Окупанти продовжують наступ: дивіться на мапі DeepState

Що аналітики писали раніше?

  • У DeepState заявляли, що росіяни вперше окупували населені пункти на Дніпропетровщині. Мовиться про села Запорізьке та Новогеоргіївка Синельниківського району. Втім, інформацію спростували у Генштабі.

  • Також, за даними аналітиків, Сили оборони України ліквідували основну частину росіян, яка нещодавно прорвалася у село Новоселівка, розташоване у Донецькій області.

  • За словами аналітиків, ще у четвер, 28 серпня, там фіксували щонайменше чотирьох окупантів.