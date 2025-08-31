Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

Аналітики DeepState опублікували оновлення мапи бойових дій. За їхніми даними, російські загарбники просунулися біля двох населених пунктів Донецької області.

Окупанти просунулися у Зарічному – селищі Лиманської міської громади Краматорського району Донецької області.

Оновлення DeepState: дивіться на мапі

Крім цього, ворог просунувся поблизу Маліївки – селі у Синельниківському районі Дніпропетровської області

Окупанти продовжують наступ: дивіться на мапі DeepState

У DeepState заявляли, що росіяни вперше окупували населені пункти на Дніпропетровщині. Мовиться про села Запорізьке та Новогеоргіївка Синельниківського району. Втім, інформацію спростували у Генштабі.

Також, за даними аналітиків, Сили оборони України ліквідували основну частину росіян, яка нещодавно прорвалася у село Новоселівка, розташоване у Донецькій області.