Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з підтримкою української "формули миру"
До роковин повномасштабного вторгнення Генасамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію. Вона закликає Росію зупинити бойові дії та вивести свої війська.
У Нью-Йорку 23 лютого відбулося засідання Генеральної Асамблеї ООН. Під час нього учасники організації схвалили запропоновану Києвом резолюцію, у якій міститься "формула миру" президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал.
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ООН ухвалила важливу резолюцію й підтримала українську "формулу миру"
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає Росію зупинити бойові дії та вивести свої війська з України та закріплює основні положення української "формули миру".
За резолюцію проголосували 141 зі 193 країн-членів ООН. Лише 7 країн проголосували проти.
Головне з тексту резолюції, яку прийняла ООН
- Резолюція підтверджує "прихильність ООН до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
- Документ закликає Росію "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України", "припинити воєнні дії" й негайно припинити атаки на об'єкти критичної інфраструктури України та всі навмисні удари по цивільних об'єктах, зокрема будинках, школах та лікарнях.
- Повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх примусово переміщених і депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей.
- Забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному або міжнародному рівні.
Які країни проголосували проти
Як повідомлялось вище, зі 193 країн-членів резолюцію підтримала 141 країна. Цікаво, що серед них є Сербія та Угорщина. Ще 31 держави утримались від голосування.
Натомість проти резолюції проголосували 7 країн: Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі.
Як країни голосували за резолюцію / Скриншот з відео
Зокрема Мінськ пропонував замінити в тексті резолюції словосполучення "агресію Росії" на "військові дії в Україні", а також виключити вимогу до країни-агресорки негайно вивести свої війська з України. Усі поправки, які внесла Білорусь, відхилили.
Тим часом у Росії вже завивають, називаючи цю резолюцію "антиросійською".