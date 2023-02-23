Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з підтримкою української "формули миру"

До роковин повномасштабного вторгнення Генасамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію. Вона закликає Росію зупинити бойові дії та вивести свої війська.

У Нью-Йорку 23 лютого відбулося засідання Генеральної Асамблеї ООН. Під час нього учасники організації схвалили запропоновану Києвом резолюцію, у якій міститься "формула миру" президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Принципи справедливого та міцного миру в Україні: Кулеба представив в ООН проєкт резолюції

ООН ухвалила важливу резолюцію й підтримала українську "формулу миру"

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає Росію зупинити бойові дії та вивести свої війська з України та закріплює основні положення української "формули миру".

За резолюцію проголосували 141 зі 193 країн-членів ООН. Лише 7 країн проголосували проти.

Головне з тексту резолюції, яку прийняла ООН

Резолюція підтверджує "прихильність ООН до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Документ закликає Росію "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України", "припинити воєнні дії" й негайно припинити атаки на об'єкти критичної інфраструктури України та всі навмисні удари по цивільних об'єктах, зокрема будинках, школах та лікарнях.

Повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх примусово переміщених і депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей.

Забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному або міжнародному рівні.

Які країни проголосували проти

Як повідомлялось вище, зі 193 країн-членів резолюцію підтримала 141 країна. Цікаво, що серед них є Сербія та Угорщина. Ще 31 держави утримались від голосування.

Натомість проти резолюції проголосували 7 країн: Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі.



Як країни голосували за резолюцію / Скриншот з відео

Зокрема Мінськ пропонував замінити в тексті резолюції словосполучення "агресію Росії" на "військові дії в Україні", а також виключити вимогу до країни-агресорки негайно вивести свої війська з України. Усі поправки, які внесла Білорусь, відхилили.

Тим часом у Росії вже завивають, називаючи цю резолюцію "антиросійською".