Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з підтримкою української "формули миру"

23 лютого 2023, 23:01
Читать новость на русском

До роковин повномасштабного вторгнення Генасамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію. Вона закликає Росію зупинити бойові дії та вивести свої війська.

У Нью-Йорку 23 лютого відбулося засідання Генеральної Асамблеї ООН. Під час нього учасники організації схвалили запропоновану Києвом резолюцію, у якій міститься "формула миру" президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Принципи справедливого та міцного миру в Україні: Кулеба представив в ООН проєкт резолюції

ООН ухвалила важливу резолюцію й підтримала українську "формулу миру"

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає Росію зупинити бойові дії та вивести свої війська з України та закріплює основні положення української "формули миру".

За резолюцію проголосували 141 зі 193 країн-членів ООН. Лише 7 країн проголосували проти.

Головне з тексту резолюції, яку прийняла ООН

  • Резолюція підтверджує "прихильність ООН до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
  • Документ закликає Росію "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України", "припинити воєнні дії" й негайно припинити атаки на об'єкти критичної інфраструктури України та всі навмисні удари по цивільних об'єктах, зокрема будинках, школах та лікарнях.
  • Повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх примусово переміщених і депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей.
  • Забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному або міжнародному рівні.

Які країни проголосували проти

Як повідомлялось вище, зі 193 країн-членів резолюцію підтримала 141 країна. Цікаво, що серед них є Сербія та Угорщина. Ще 31 держави утримались від голосування. 

Натомість проти резолюції проголосували 7 країн: Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі. 


Як країни голосували за резолюцію / Скриншот з відео

Зокрема Мінськ пропонував замінити в тексті резолюції словосполучення "агресію Росії" на "військові дії в Україні", а також виключити вимогу до країни-агресорки негайно вивести свої війська з України. Усі поправки, які внесла Білорусь, відхилили.

Тим часом у Росії вже завивають, називаючи цю резолюцію "антиросійською".

Автор: Анастасія Кушпіт