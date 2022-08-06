Споживання газу в Україні знизилося: у Міненерго поділилися приємними новинами щодо зими

Міністерство енергетики України продовжує готуватися до опалювального сезону в Україні 2022 – 2023. Особливу увагу приділяють підготовці до надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути внаслідок обстрілів росією.

Опалювальний сезон буде складним як в Україні, так і в Європі. Якщо у нас труднощі будуть спричинені повномасштабним вторгненням ворога, то у Європі вони виникнуть внаслідок газового шантажу з боку росії. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

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Як Україна готується до опалювального сезону

Галущенко пояснив, що підготовку до наступного опалювального починають одразу наступного дня після закінчення попереднього. За словами міністра, зараз підготовка триває за планом:

Затверджено графіки ремонтів та накопичення енергоресурсів.

Велику увагу приділяють підготовці до можливих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути внаслідок ворожих обстрілів.

Україна розробила різні сценарії проходження опалювального сезону.

Як щодо запасів на випадок надзвичайних ситуацій

Герман Галущенко пояснив, що планові обсяги накопичення газу та вугілля орієнтовані насамперед на критичні сценарії, щоб забезпечити енергопостачання населення у найкритичніших ситуаціях.

Після повномасштабної війни споживання енергоносіїв скоротилося

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну споживання енергоносіїв, зокрема газу скоротилося на близько 40%. Тому обсяги газу, які потрібно накопичити перед опалювальним сезоном, можуть змінитися. Також це залежатиме від ситуації на фронті. Але тут варто бути уважними – оскільки можуть виникнути такі кризові ситуації, що газ може знадобитися навіть для виробництва електроенергії.

В умовах ведення війни через ворожі обстріли можуть виникнути логістичні проблеми з доставкою вугілля на теплогенеруючі підприємства, і за таких умов газ буде потрібний як альтернативний вид палива,

– сказав очільник Міненерго.

Тим часом накопичення запасів вугілля відбувається за графіком, а українська енергосистема працює стабільно і виробляє не просто достатню кількість електроенергії, а навіть із профіцитом. За розрахунками Міненерго, електроенергії точно вистачить для забезпечення споживачів впродовж опалювального сезону навіть при збільшенні споживання.

Минулого року максимуми навантаження на систему сягали 25 тисяч МВт й за таких умов система продовжувала стабільно працювати. Наразі Україна готується до можливого збільшення навантаження на систему впродовж опалювального сезону та проводить ремонтні кампанії.

Додамо, що в Україні опалювальний сезон традиційно може стартувати з 15 жовтня. Уряд повідомив, що не планує зменшувати нормативні показники температури в оселях.

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