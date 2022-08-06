Потребление газа в Украине снизилось: в Минэнерго поделились приятными новостями о зиме

6 августа 2022 , 18:57
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Министерство энергетики Украины продолжает готовиться к отопительному сезону в Украине 2022 – 2023. Особое внимание уделяется подготовке к чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть в результате обстрелов россией.

Отопительный сезон будет сложным как в Украине, так и Европе. Если у нас трудности будут вызваны полномасштабным вторжением врага, то в Европе они возникнут в результате газового шантажа со стороны России. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

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Как Украина готовится к отопительному сезону

Галущенко объяснил, что подготовку к следующему отопительному начинают на следующий день после окончания предыдущего. По словам министра, сейчас подготовка идет по плану:

  • Утверждены графики ремонтов и накопления энергоресурсов.
  • Большое внимание уделяется подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть вследствие вражеских обстрелов.
  • Украина разработала разные сценарии прохождения отопительного сезона.

Как насчет запасов на случай чрезвычайных ситуаций

Герман Галущенко объяснил, что плановые объемы накопления газа и угля ориентированы, прежде всего, на критические сценарии, чтобы обеспечить энергоснабжение населения в самых критических ситуациях.

После полномасштабной войны потребление энергоносителей сократилось

После полномасштабного вторжения россии в Украину потребление энергоносителей, в том числе газа, сократилось на около 40%. Поэтому объемы газа, которые необходимо накопить перед отопительным сезоном, могут измениться. Это также будет зависеть от ситуации на фронте. Но здесь стоит быть внимательными – поскольку могут возникнуть кризисные ситуации, что газ может понадобиться даже для производства электроэнергии.

В условиях ведения войны из-за вражеских обстрелов могут возникнуть логистические проблемы с доставкой угля на теплогенерирующие предприятия, и при таких условиях газ потребуется как альтернативный вид топлива,
– сказал глава Минэнерго.

Между тем, накопление запасов угля происходит по графику, а украинская энергосистема работает стабильно и производит не просто достаточное количество электроэнергии, а даже с профицитом. По расчетам Минэнерго электроэнергии точно хватит для обеспечения потребителей в течение отопительного сезона даже при увеличении потребления.

В прошлом году максимумы нагрузки на систему достигали 25 тысяч МВт и в таких условиях система продолжала стабильно работать. Украина готовится к возможному увеличению нагрузки на систему в течение отопительного сезона и проводит ремонтные кампании.

В Украине отопительный сезон традиционно может стартовать с 15 октября. Правительство сообщило, что не планирует уменьшать нормативные показатели температуры в домах.

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Автор: Анастасія Кушпіт