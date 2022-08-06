Потребление газа в Украине снизилось: в Минэнерго поделились приятными новостями о зиме

Министерство энергетики Украины продолжает готовиться к отопительному сезону в Украине 2022 – 2023. Особое внимание уделяется подготовке к чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть в результате обстрелов россией.

Отопительный сезон будет сложным как в Украине, так и Европе. Если у нас трудности будут вызваны полномасштабным вторжением врага, то в Европе они возникнут в результате газового шантажа со стороны России. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

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Как Украина готовится к отопительному сезону

Галущенко объяснил, что подготовку к следующему отопительному начинают на следующий день после окончания предыдущего. По словам министра, сейчас подготовка идет по плану:

Утверждены графики ремонтов и накопления энергоресурсов.

Большое внимание уделяется подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть вследствие вражеских обстрелов.

Украина разработала разные сценарии прохождения отопительного сезона.

Как насчет запасов на случай чрезвычайных ситуаций

Герман Галущенко объяснил, что плановые объемы накопления газа и угля ориентированы, прежде всего, на критические сценарии, чтобы обеспечить энергоснабжение населения в самых критических ситуациях.

После полномасштабной войны потребление энергоносителей сократилось

После полномасштабного вторжения россии в Украину потребление энергоносителей, в том числе газа, сократилось на около 40%. Поэтому объемы газа, которые необходимо накопить перед отопительным сезоном, могут измениться. Это также будет зависеть от ситуации на фронте. Но здесь стоит быть внимательными – поскольку могут возникнуть кризисные ситуации, что газ может понадобиться даже для производства электроэнергии.

В условиях ведения войны из-за вражеских обстрелов могут возникнуть логистические проблемы с доставкой угля на теплогенерирующие предприятия, и при таких условиях газ потребуется как альтернативный вид топлива,

– сказал глава Минэнерго.

Между тем, накопление запасов угля происходит по графику, а украинская энергосистема работает стабильно и производит не просто достаточное количество электроэнергии, а даже с профицитом. По расчетам Минэнерго электроэнергии точно хватит для обеспечения потребителей в течение отопительного сезона даже при увеличении потребления.

В прошлом году максимумы нагрузки на систему достигали 25 тысяч МВт и в таких условиях система продолжала стабильно работать. Украина готовится к возможному увеличению нагрузки на систему в течение отопительного сезона и проводит ремонтные кампании.

В Украине отопительный сезон традиционно может стартовать с 15 октября. Правительство сообщило, что не планирует уменьшать нормативные показатели температуры в домах.

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